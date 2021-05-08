Поэтому чтобы не испортить мясо мы раскроем вам несколько секретов, какие дрова использовать нельзя, а какие – считаются идеальными.
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Какие дрова для шашлыка стоит выбрать
Любители шашлыка не советуют использовать дрова хвойных деревьев, ведь они выделяют смолу, которая портит и мясо, и мангал. Поэтому лучшим вариантом для жарки мяса будут фруктовые породы: яблоня, вишня, виноградная лоза. А также можно использовать березу, дуб и ясень.
Чтобы шашлык прожарился равномерно, стоит при разжигании заложить максимальное количество дров, чтобы не подбрасывать в процессе жарки.
Нужно лишь следовать советам и ваш шашлык будет идеальным / Фото pexels
Шампуры на мангале стоит размещать вплотную друг к другу, чтобы кислород не попадал в уголь, ведь его нужно будет постоянно тушить.
Для приготовления вкусного шашлыка важно учитывать такие нюансы:
- мясо нужно нарезать поперек волокон;
- мариновать в среднем 10 часов (но не более 18 часов);
- не добавлять кислоту (лимон, уксус, ананас и т. д.) для размягчения в маринад;
- мясо лучше посолить перед самим приготовлением, иначе оно будет сухим;
- переворачивать шампуры следует сразу, как только из мяса начнет капать сок, а жарить нужно не с двух, а со всех четырех сторон.