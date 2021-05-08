Поэтому чтобы не испортить мясо мы раскроем вам несколько секретов, какие дрова использовать нельзя, а какие – считаются идеальными.

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Какие дрова для шашлыка стоит выбрать

Любители шашлыка не советуют использовать дрова хвойных деревьев, ведь они выделяют смолу, которая портит и мясо, и мангал. Поэтому лучшим вариантом для жарки мяса будут фруктовые породы: яблоня, вишня, виноградная лоза. А также можно использовать березу, дуб и ясень.

Чтобы шашлык прожарился равномерно, стоит при разжигании заложить максимальное количество дров, чтобы не подбрасывать в процессе жарки.



Нужно лишь следовать советам и ваш шашлык будет идеальным / Фото pexels

Шампуры на мангале стоит размещать вплотную друг к другу, чтобы кислород не попадал в уголь, ведь его нужно будет постоянно тушить.

Для приготовления вкусного шашлыка важно учитывать такие нюансы: