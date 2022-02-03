Пропонуємо 3 ідеї для приготування простих страв у мікрохвильовій печі. Серед них ви знайдете чудові сніданки і навіть десерт.

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Загальні рекомендації щодо приготування їжі в мікрохвильовій печі

1. Час приготування, зазначений у рецептах, є приблизним і буде залежати від максимальної потужності мікрохвильової печі та потужності, яку ви встановили для приготування. Інформацію про неї можна знайти на наклейці, яка найчастіше є на задній панелі пристрою.

2. Їжу, приготовлену ​​в мікрохвильовій печі, слід залишати ще всередині на декілька хвилин.

3. Якщо вам потрібно накрити продукти під час їх приготування, можна скористатися кришкою для мікрохвильової печі або тримати ємність злегка відкритою, щоб вийшла пара, що накопичується.

Овочі

Вам знадобиться:

1 пачка заморожених овочів;

вода;

сіль.

Покладіть заморожені овочі в глибоку миску. Налийте трохи питної води, щоб до країв залишилося приблизно 2 сантиметри. Додайте сіль на свій смак. Накрийте миску кришкою, але не повністю і поставте її в мікрохвильову піч на 15 хвилин.

Витягніть страву з мікрохвильовки. Робіть це обережно, щоб не обпектися. Овочі можна їсти з тостами, крупами тощо. Смачного!



Варені овочі в мікрохвильовій печі / Фото 5-Minute Crafts

Бутерброд з омлетом

Вам знадобиться:

5 яєць;

молоко;

сіль і перець;

5 булочок для бургера;

5 скибочок сиру;

5 скибочок шинки;

листя салату.

Розбийте яйця в миску. Додайте трохи молока, перець і сіль на свій смак. Збийте за допомогою виделки. Поставте його в мікрохвильову піч на 15 хвилин.

Витягніть омлет з мікрохвильовки. Накрийте миску обробною дошкою. Переверніть дошку й викладіть омлет. Наріжте його кружечками товщиною від 2 – 2, 5 сантиметра.

Хліб для бургерів розріжте навпіл. На одну половину покладіть лист салату, скибочку сиру, скибочку шинки та шматочок омлету. Накрийте сендвіч другою половиною хліба. Смачного!



Бутерброди з омлетом / Фото 5-Minute Crafts

Шоколадний кекс

Вам знадобиться:

1 столова ложка розтопленого вершкового масла;

1 столова ложка какао;

1 столова ложка цукру;

1 столова ложка борошна;

1 яйце.

Розтоплене вершкове масло влийте в миску. Додайте какао, цукор, борошно і яйце. Змішайте всі інгредієнти в мисці до отримання однорідної маси. Перелийте масу в горнятко та поставте його в мікрохвильову піч на 2 хвилини. Готово!



Кекс у мікрохвильовій печі / Фото 5-Minute Crafts