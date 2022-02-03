Предлагаем 3 идеи для приготовления простых блюд в микроволновке. Среди них вы найдете отличные завтраки и даже десерт.

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Общие рекомендации по приготовлению пищи в микроволновке

1. Время приготовления, указанное в рецептах, приблизительно и будет зависеть от максимальной мощности микроволновой печи и мощности, которую вы установили для приготовления. Информацию о ней можно найти на наклейке, которая чаще всего находится на задней панели устройства.

2. Еду, приготовленную в микроволновке, следует оставлять еще внутри на несколько минут.

3. Если вам нужно накрыть продукты во время их приготовления, можно воспользоваться крышкой для микроволновки или держать емкость слегка открытой, чтобы получился накапливающийся пар.

Овощи

Вам понадобится:

1 пачка замороженных овощей;

вода;

соль.

Положите замороженные овощи в глубокую миску. Налейте чуть-чуть питьевой воды, чтобы до краев осталось примерно 2 сантиметра. Добавьте соль по своему вкусу. Накройте миску крышкой, но не полностью и поставьте ее в микроволновку на 15 минут.

Выньте блюдо из микроволновки. Делайте это осторожно, чтобы не обжечься. Овощи можно есть с тостами, крупами. Приятного аппетита!



Вареные овощи в микроволновке / Фото 5-Minute Crafts

Бутерброд с омлетом

Вам понадобится:

5 яиц;

молоко;

соль и перец;

5 булочек для бургеров;

5 ломтиков сыра;

5 ломтиков ветчины;

листья салата.

Разбейте яйца в миску. Добавьте немного молока, перец и соль по своему вкусу. Взбейте с помощью вилки. Поставьте его в микроволновку на 15 минут.

Выньте омлет из микроволновки. Накройте миску разделочной доской. Переверните доску и выложите омлет. Нарежьте его кружочками толщиной от 2 – 2, 5 сантиметра.

Хлеб для бургеров разрежьте пополам. На одну половину положите лист салата, ломтик сыра, ломтик ветчины и кусочек омлета. Накройте сэндвич второй половиной хлеба. Приятного тебе аппетита!



Бутерброды с омлетом / Фото 5-Minute Crafts

Шоколадный кекс

Вам понадобится:

1 столовая ложка растопленного сливочного масла;

1 столовая ложка какао;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка муки;

1 яйцо.

Растопленное сливочное масло влейте в миску. Добавьте какао, сахар, муку и яйцо. Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной массы. Перелейте массу в чашку и поставьте ее в микроволновку на 2 минуты. Готово!