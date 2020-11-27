Ніхто з нас не може передбачити, що ж з нами станеться в майбутньому, тому краще бути готовим до того, що прорахувати неможливо.

Тому Ідеї 24 рекомендують, що ж потрібно мати на випадок екстреної ситуації та можна було б носити з собою кожен день.

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1. Герметичний медичний контейнер

Ідеально для цього підійде контейнер для збору аналізів, що продається в будь-якій аптеці.



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2. Ліхтарик

Нестача світла в екстреній ситуації може стати серйозною проблемою (навіть якщо у вас просто зламалася машина).



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3. Швейцарський ніж

Крихітні швейцарські ножі хоч і виглядають несерйозно, але виявляються крутими багатофункціональними гаджетами. Такий предмет зовсім не займає місця, зате вміє відкривати, різати, пиляти, відвертати, загинати.



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4.Бактерицидний пластир

У разі поранення у вас буде можливість, як слід обробити та перебинтувати рану. Стерильний пластир, захистить рану від зовнішніх впливів.



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5. Сірники

Це джерело тепла і світла, яке не дасть вам пропасти, якщо знадобиться розвести багаття.



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6. Гроші

Екстрена ситуація або просто неприємна пригода можуть початися вже тоді, коли у вас вкрали гаманець. Добре на цей випадок завжди мати "заначку", яку можна буде використати у безвихідній ситуації.



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7. Цукерки

Звичайно, льодяники або мармелад не втамують голод, зате стануть відмінним джерелом глюкози та допоможуть впоратися з панікою в екстреній ситуації.



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8. Фольга

Фольга стане дзеркальцем, яким в екстреній ситуації можна послати світловий сигнал на далеку відстань. Для цього достатньо зловити на неї сонячний промінь і направити його в потрібний бік.



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9. Замість свистка

Замість нього можна використати "пискавку" від дитячої іграшки. За допомогою іграшки можна подавати звукові сигнали.



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Як запакувати:

стрічкою лейкопластира щільно обмотати ліхтарик і ніж;

половину місця заповнити сірниками;

поруч з ними помістити згорнуту банкноту із вставленою в неї "пискавкою";

місце, що залишилося заповнити цукерками;

фольгу прикріпити до кришки флакона за допомогою двостороннього скотчу;

такий набір зможе виручити вас в непередбачених ситуаціях. При цьому носити його з собою зовсім нескладно: контейнер поміщається навіть в кишеню.



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