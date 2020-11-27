Які речі потрібно завжди носити з собою про всяк випадок: список
Ніхто з нас не може передбачити, що ж з нами станеться в майбутньому, тому краще бути готовим до того, що прорахувати неможливо.
Тому Ідеї 24 рекомендують, що ж потрібно мати на випадок екстреної ситуації та можна було б носити з собою кожен день.
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1. Герметичний медичний контейнер
Ідеально для цього підійде контейнер для збору аналізів, що продається в будь-якій аптеці.
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2. Ліхтарик
Нестача світла в екстреній ситуації може стати серйозною проблемою (навіть якщо у вас просто зламалася машина).
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3. Швейцарський ніж
Крихітні швейцарські ножі хоч і виглядають несерйозно, але виявляються крутими багатофункціональними гаджетами. Такий предмет зовсім не займає місця, зате вміє відкривати, різати, пиляти, відвертати, загинати.
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4.Бактерицидний пластир
У разі поранення у вас буде можливість, як слід обробити та перебинтувати рану. Стерильний пластир, захистить рану від зовнішніх впливів.
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5. Сірники
Це джерело тепла і світла, яке не дасть вам пропасти, якщо знадобиться розвести багаття.
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6. Гроші
Екстрена ситуація або просто неприємна пригода можуть початися вже тоді, коли у вас вкрали гаманець. Добре на цей випадок завжди мати "заначку", яку можна буде використати у безвихідній ситуації.
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7. Цукерки
Звичайно, льодяники або мармелад не втамують голод, зате стануть відмінним джерелом глюкози та допоможуть впоратися з панікою в екстреній ситуації.
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8. Фольга
Фольга стане дзеркальцем, яким в екстреній ситуації можна послати світловий сигнал на далеку відстань. Для цього достатньо зловити на неї сонячний промінь і направити його в потрібний бік.
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9. Замість свистка
Замість нього можна використати "пискавку" від дитячої іграшки. За допомогою іграшки можна подавати звукові сигнали.
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Як запакувати:
- стрічкою лейкопластира щільно обмотати ліхтарик і ніж;
- половину місця заповнити сірниками;
- поруч з ними помістити згорнуту банкноту із вставленою в неї "пискавкою";
- місце, що залишилося заповнити цукерками;
- фольгу прикріпити до кришки флакона за допомогою двостороннього скотчу;
- такий набір зможе виручити вас в непередбачених ситуаціях. При цьому носити його з собою зовсім нескладно: контейнер поміщається навіть в кишеню.
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