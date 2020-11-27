Какие вещи нужно всегда носить с собой на всякий случай: список
Никто из нас не может предсказать, что же с нами произойдет в будущем, поэтому лучше быть готовым к тому, что просчитать невозможно.
Поэтому Идеи 24 рекомендуют, что же нужно иметь с собой на случай экстренной ситуации и можно было бы носить каждый день.
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1. Герметичный медицинский контейнер
Идеально для этого подойдет контейнер для сбора анализов, который продается в любой аптеке.
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2. Фонарик
Недостаток света в экстренной ситуации может стать серьезной проблемой (даже если у вас просто сломалась машина).
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3. Швейцарский нож
Крошечные швейцарские ножи хоть и выглядят несерьезно, но оказываются крутыми многофункциональными гаджетами. Такой предмет совсем не занимает места, зато умеет открывать, резать, пилить, загибать.
Фото pixabay
4. Бактерицидный пластырь
В случае ранения у вас будет возможность, как следует обработать и перебинтовать рану. Стерильный пластырь защитит рану от внешних воздействий.
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5. Спички
Это источник тепла и света, который не даст вам пропасть, если понадобится развести костер.
Фото pixabay
6. Деньги
Экстренная ситуация или просто неприятное происшествие могут начаться уже тогда, когда у вас украли кошелек. Хорошо на этот случай всегда иметь "заначку", которую можно будет использовать в безвыходной ситуации.
Фото unsplash
7. Конфеты
Конечно, леденцы или мармелад не утолят голод, зато станут отличным источником глюкозы и помогут справиться с паникой в экстренной ситуации.
Фото pixabay
8. Фольга
Фольга станет зеркалом, которым в экстренной ситуации можно послать световой сигнал на дальнее расстояние. Для этого достаточно поймать на нее солнечный луч и направить его в нужную сторону.
Фото unsplash
9. Вместо свистка
Вместо него можно использовать "пищалку" от детской игрушки. С помощью игрушки можно подавать звуковые сигналы.
Фото pexels
Как запаковать:
- лентой лейкопластыря плотно обмотать фонарик и нож;
- половину места заполнить спичками;
- рядом с ними поместить свернутую банкноту с вставленной в нее "пищалкой";
- оставшееся пространство заполнить конфетами;
- фольгу прикрепить к крышке флакона с помощью двустороннего скотча;
такой набор сможет выручить вас в непредвиденных ситуациях. При этом носить его с собой совсем несложно контейнер помещается даже в карман.
Фото Amazon
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