Никто из нас не может предсказать, что же с нами произойдет в будущем, поэтому лучше быть готовым к тому, что просчитать невозможно.

Поэтому Идеи 24 рекомендуют, что же нужно иметь с собой на случай экстренной ситуации и можно было бы носить каждый день.

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1. Герметичный медицинский контейнер

Идеально для этого подойдет контейнер для сбора анализов, который продается в любой аптеке.



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2. Фонарик

Недостаток света в экстренной ситуации может стать серьезной проблемой (даже если у вас просто сломалась машина).



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3. Швейцарский нож

Крошечные швейцарские ножи хоть и выглядят несерьезно, но оказываются крутыми многофункциональными гаджетами. Такой предмет совсем не занимает места, зато умеет открывать, резать, пилить, загибать.



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4. Бактерицидный пластырь

В случае ранения у вас будет возможность, как следует обработать и перебинтовать рану. Стерильный пластырь защитит рану от внешних воздействий.



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5. Спички

Это источник тепла и света, который не даст вам пропасть, если понадобится развести костер.



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6. Деньги

Экстренная ситуация или просто неприятное происшествие могут начаться уже тогда, когда у вас украли кошелек. Хорошо на этот случай всегда иметь "заначку", которую можно будет использовать в безвыходной ситуации.



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7. Конфеты

Конечно, леденцы или мармелад не утолят голод, зато станут отличным источником глюкозы и помогут справиться с паникой в экстренной ситуации.



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8. Фольга

Фольга станет зеркалом, которым в экстренной ситуации можно послать световой сигнал на дальнее расстояние. Для этого достаточно поймать на нее солнечный луч и направить его в нужную сторону.



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9. Вместо свистка

Вместо него можно использовать "пищалку" от детской игрушки. С помощью игрушки можно подавать звуковые сигналы.



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Как запаковать:

лентой лейкопластыря плотно обмотать фонарик и нож;

половину места заполнить спичками;

рядом с ними поместить свернутую банкноту с вставленной в нее "пищалкой";

оставшееся пространство заполнить конфетами;

фольгу прикрепить к крышке флакона с помощью двустороннего скотча;

такой набор сможет выручить вас в непредвиденных ситуациях. При этом носить его с собой совсем несложно контейнер помещается даже в карман.





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