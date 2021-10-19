Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині
Джерело:інстаграм Олі Усенко
Восени також важливо підтримувати здорове та збалансоване харчування. І хоч на магазинних полицях стало помітно менше свіжих овочів та зелені, проте цим продуктам є сезонна альтернатива. Читайте, що їсти осінню, аби підтримувати свій імунітет.
У холодну пору року наш організм особливо вразливий перед простудами. Тож у раціоні обов'язково повинні бути сезонні овочі й фрукти, щоб зміцнити імунітет. Переліком корисних продуктів поділилася нутриціологиня Оля Усенко.
До слова Чому не варто купувати миті овочі: переконливе пояснення дієтологині
Недорогі овочі, які потрібно їсти осінню
- броколі
- білокачанна капуста
- брюссельська капуста
- морква
- буряк
- квашена капуста (без цукру)
- гарбуз
- заморожені овочі (перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок)
- заморожена стручкова квасоля.
Осінню важливо купувати сезонні овочі / Фото unsplash
Овочі з дорожчого сегменту
- листя салату
- аспарагус
- цукіні
- огірки
- помідори
- перець.
Як готувати овочі восени, аби вони не втрачали свою користь
- тушкувати
- варити
- запікати
- пропарювати
- пропарювати в мікрохвильовці
- їсти свіжими.
Крім цього, Оля Усенко додала, що консервацію не варто "приписувати" до суперфуду, оскільки там всюди є цукор. Кабачкова ікра, теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне – це більше як соус.Пам'ятайте про різноманіття у харчуванні! Не їжте одні й ті ж овочі кілька днів поспіль.
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Збагачуйте свій раціон різними овочами / Фото unsplash
Текст публікації Олі Усенко:
Овочі восени
Що ми можемо знайти на прилавках за адекватні гроші:
всі види капустяних: броколі, білокачанна, брюссельська, кольорова і т.д.
морква
буряк
квашена капуста (без цукру)
гарбуз
заморожені овочі: перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок (так, взимку його можна використовувати як овочі, але не 5 разів на день)
заморожена стручкова квасоля – ідеально взимку
Як ми можемо готувати ці овочі:
тушити
варити
запікати
пропарювати
пропарювати в мікрохвильовці
їсти свіжими
Ці овочі теж можна, але вони дорожчі:
листя салату
аспарагус
цукіні
огірки
помідори
перець
Консервацію не беремо і не вважаємо як овочі, там всюди цукор.
Кабачкова ікра, теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне – це більше як соус. Найзручніше капустяні варіанти і стручкова квасоля для дня. Для супчиків добре використовувати суміші заморожених овочів.
Але пам'ятаємо про різноманіття, не потрібно їсти одну кукурудзу цілий день.