Які овочі їсти восени, якщо немає свіжих: перелік корисних продуктів від дієтологині

19 жовтня 2021 , 13:51
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олі Усенко

Восени також важливо підтримувати здорове та збалансоване харчування. І хоч на магазинних полицях стало помітно менше свіжих овочів та зелені, проте цим продуктам є сезонна альтернатива. Читайте, що їсти осінню, аби підтримувати свій імунітет.

У холодну пору року наш організм особливо вразливий перед простудами. Тож у раціоні обов'язково повинні бути сезонні овочі й фрукти, щоб зміцнити імунітет. Переліком корисних продуктів поділилася нутриціологиня Оля Усенко.

До слова Чому не варто купувати миті овочі: переконливе пояснення дієтологині

Недорогі овочі, які потрібно їсти осінню

  • броколі
  • білокачанна капуста
  • брюссельська капуста
  • морква
  • буряк
  • квашена капуста (без цукру)
  • гарбуз
  • заморожені овочі (перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок)
  • заморожена стручкова квасоля.


Осінню важливо купувати сезонні овочі / Фото unsplash

Овочі з дорожчого сегменту

  • листя салату
  • аспарагус
  • цукіні
  • огірки
  • помідори
  • перець.

Як готувати овочі восени, аби вони не втрачали свою користь

  • тушкувати
  • варити
  • запікати
  • пропарювати
  • пропарювати в мікрохвильовці
  • їсти свіжими.

Крім цього, Оля Усенко додала, що консервацію не варто "приписувати" до суперфуду, оскільки там всюди є цукор. Кабачкова ікра, теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне – це більше як соус.

Пам'ятайте про різноманіття у харчуванні! Не їжте одні й ті ж овочі кілька днів поспіль.

Читайте також Які продукти їсти, аби довше бути ситими: цікаві факти про ваш раціон


Збагачуйте свій раціон різними овочами / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Овочі восени

Що ми можемо знайти на прилавках за адекватні гроші:
всі види капустяних: броколі, білокачанна, брюссельська, кольорова і т.д.
морква
буряк
квашена капуста (без цукру)
гарбуз
заморожені овочі: перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок (так, взимку його можна використовувати як овочі, але не 5 разів на день)
заморожена стручкова квасоля – ідеально взимку

Як ми можемо готувати ці овочі:
тушити
варити
запікати
пропарювати
пропарювати в мікрохвильовці
їсти свіжими

Ці овочі теж можна, але вони дорожчі:
листя салату
аспарагус
цукіні
огірки
помідори
перець

Консервацію не беремо і не вважаємо як овочі, там всюди цукор.
Кабачкова ікра, теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне – це більше як соус. Найзручніше капустяні варіанти і стручкова квасоля для дня. Для супчиків добре використовувати суміші заморожених овочів.

Але пам'ятаємо про різноманіття, не потрібно їсти одну кукурудзу цілий день.

Автор: Назарій Сорока