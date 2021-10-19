В холодное время года наш организм особенно уязвим перед простудами. Поэтому в рационе обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты, чтобы укрепить иммунитет. Перечнем полезных продуктов поделилась нутрициолог Оля Усенко.

К слову Почему не стоит покупать мытые овощи: убедительное объяснение диетолога

Недорогие овощи, которые нужно есть осенью

  • брокколи
  • белокочанная капуста
  • брюссельская капуста
  • морковь
  • свёкла
  • квашеная капуста (без сахара)
  • тыква
  • замороженные овощи (перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек)
  • замороженная стручковая фасоль.

Осенью важно покупать сезонные овощи
Осенью важно покупать сезонные овощи / Фото unsplash

Овощи с дорогого сегмента

  • листья салата
  • спаржа
  • цукини
  • огурцы
  • помидоры
  • перец.

Как готовить овощи осенью, чтобы они не теряли свою пользу

  • тушить
  • варить
  • запекать
  • пропаривать
  • пропаривать в микроволновке
  • есть свежими.

Кроме этого, Оля Усенко добавила, что консервацию не стоит "приписывать" к суперфудам, поскольку там везде есть сахар. Кабачковая икра, тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное это более соус.

Читайте также Какие продукты есть, чтобы дольше быть сытым: интересные факты о вашем рационе

Обогащайте свой рацион различными овощами
Обогащайте свой рацион различными овощами / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Овощи осенью

Что мы можем найти на прилавках за адекватные деньги:
все виды капустных: брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная и т.д.
морковь
свёкла
квашеная капуста (без сахара)
тыква
замороженные овощи: перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек (так, зимой его можно использовать как овощи, но не 5 раз в день)
замороженная стручковая фасоль идеально зимой

Как мы можем готовить эти овощи:
тушить
варить
запекать
пропаривать
пропаривать в микроволновке
есть свежими

Эти овощи тоже можно, но они дороже:
листья салата
аспарагус
цукини
огурцы
помидоры
перец

Консервации не берем и не считаем как овощи, там везде сахар.
Кабачковая икра, тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное это более соус. Удобнее капустные варианты и стручковая фасоль для дня. Для супчиков хорошо использовать смеси замороженных овощей.

Но помним о многообразии, не нужно есть одну кукурузу целый день.