В холодное время года наш организм особенно уязвим перед простудами. Поэтому в рационе обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты, чтобы укрепить иммунитет. Перечнем полезных продуктов поделилась нутрициолог Оля Усенко.
К слову Почему не стоит покупать мытые овощи: убедительное объяснение диетолога
Недорогие овощи, которые нужно есть осенью
- брокколи
- белокочанная капуста
- брюссельская капуста
- морковь
- свёкла
- квашеная капуста (без сахара)
- тыква
- замороженные овощи (перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек)
- замороженная стручковая фасоль.
Осенью важно покупать сезонные овощи / Фото unsplash
Овощи с дорогого сегмента
- листья салата
- спаржа
- цукини
- огурцы
- помидоры
- перец.
Как готовить овощи осенью, чтобы они не теряли свою пользу
- тушить
- варить
- запекать
- пропаривать
- пропаривать в микроволновке
- есть свежими.
Кроме этого, Оля Усенко добавила, что консервацию не стоит "приписывать" к суперфудам, поскольку там везде есть сахар. Кабачковая икра, тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное – это более соус.
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Обогащайте свой рацион различными овощами / Фото unsplash
Текст публикации Оли Усенко:
Овощи осенью
Что мы можем найти на прилавках за адекватные деньги:
все виды капустных: брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная и т.д.
морковь
свёкла
квашеная капуста (без сахара)
тыква
замороженные овощи: перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек (так, зимой его можно использовать как овощи, но не 5 раз в день)
замороженная стручковая фасоль – идеально зимой
Как мы можем готовить эти овощи:
тушить
варить
запекать
пропаривать
пропаривать в микроволновке
есть свежими
Эти овощи тоже можно, но они дороже:
листья салата
аспарагус
цукини
огурцы
помидоры
перец
Консервации не берем и не считаем как овощи, там везде сахар.
Кабачковая икра, тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное – это более соус. Удобнее капустные варианты и стручковая фасоль для дня. Для супчиков хорошо использовать смеси замороженных овощей.
Но помним о многообразии, не нужно есть одну кукурузу целый день.