В холодное время года наш организм особенно уязвим перед простудами. Поэтому в рационе обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты, чтобы укрепить иммунитет. Перечнем полезных продуктов поделилась нутрициолог Оля Усенко.

К слову Почему не стоит покупать мытые овощи: убедительное объяснение диетолога

Недорогие овощи, которые нужно есть осенью

брокколи

белокочанная капуста

брюссельская капуста

морковь

свёкла

квашеная капуста (без сахара)

тыква

замороженные овощи (перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек)

замороженная стручковая фасоль.



Осенью важно покупать сезонные овощи / Фото unsplash

Овощи с дорогого сегмента

листья салата

спаржа

цукини

огурцы

помидоры

перец.

Как готовить овощи осенью, чтобы они не теряли свою пользу

тушить

варить

запекать

пропаривать

пропаривать в микроволновке

есть свежими.

Кроме этого, Оля Усенко добавила, что консервацию не стоит "приписывать" к суперфудам, поскольку там везде есть сахар. Кабачковая икра, тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное – это более соус.

Помните о многообразии в питании! Не ешьте одни и те же овощи несколько дней подряд.

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Обогащайте свой рацион различными овощами / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Овощи осенью

Что мы можем найти на прилавках за адекватные деньги:

все виды капустных: брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная и т.д.

морковь

свёкла

квашеная капуста (без сахара)

тыква

замороженные овощи: перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек (так, зимой его можно использовать как овощи, но не 5 раз в день)

замороженная стручковая фасоль – идеально зимой

Как мы можем готовить эти овощи:

тушить

варить

запекать

пропаривать

пропаривать в микроволновке

есть свежими

Эти овощи тоже можно, но они дороже:

листья салата

аспарагус

цукини

огурцы

помидоры

перец

Консервации не берем и не считаем как овощи, там везде сахар.

Кабачковая икра, тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное – это более соус. Удобнее капустные варианты и стручковая фасоль для дня. Для супчиков хорошо использовать смеси замороженных овощей.