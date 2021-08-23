Які бутерброди приготувати на сніданок: 4 крутих варіанти від Аніти Луценко
Джерело:інстаграм Аніти Луценко
Бутерброди можуть стати відмінним початком дня та забезпечать необхідною енергією. Звичайно ж, мова йде про корисні варіанти.
Для приготування знадобиться мінімум часу і зовсім небагато продуктів. 4 варіанти смачних бутербродів назвала фітнес-тренерка Аніта Луценко.
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Які бутерброди приготувати
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Класична брускета з помідорами та базиліком
Смачні помідори дрібно нарізаємо, додаємо ароматний базилік і беремо хрустку чіабатту (її необхідно підсушити на сухій сковороді). Солимо й перчимо.Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду "Тая".
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Брускета з авокадо та в'яленими томатами
Хліб намазуємо смачним вершковим сиром, додаємо авокадо, нарізане слайдами, і в'ялені томати.
Бутерброди можуть бути корисними та смачними / Фото Pixabay
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Брускета с овочами та куркою
Курку потрібно відварити. Додаємо також свіжий огірок, кабачок або перець, приготовані на грилі.
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Брускета с рікотою, редисом і руколою
Пікантність редису, пряність руколи, ніжність рікоти – все це ідеально поєднується з підсмаженим на грилі чи у тостері шматочком хліба, скропленого оливковою олією,
– зазначила Аніта Луценко.
Бутерброди стануть відмінним початком дня / Фото Pixabay
Текст публікації Аніти Луценко:
Як не крути, а бутерброд, крутон, брускета – це зручно і смачно, і швидко.
Варіанти:
1. Класична брускета з помідорами та базиліком.
Смачні помідори (дрібно порізати), ароматний базилік, хрустка чіабатта (підсушити на сухій сковороді). Сіль, перець.
2. Брускета з авокадо та в'яленими томатами.
Смачний вершковий сир як намазка на хліб, в'ялені томати + авокадо слайдами.
3. Брускета з овочами та куркою.
Відварна курка. Огірок, кабачок або перець-гриль.
4. Брускета з рікотою, редискою та руколою.
Пікантність редису, пряність руколи, ніжність рікоти – все це ідеально поєднується з підсмаженим на грилі чи у тостері шматочком хліба, скропленим оливковою олією.