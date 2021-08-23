Які бутерброди приготувати на сніданок: 4 крутих варіанти від Аніти Луценко

Бутерброди можуть стати відмінним початком дня та забезпечать необхідною енергією. Звичайно ж, мова йде про корисні варіанти.

Для приготування знадобиться мінімум часу і зовсім небагато продуктів. 4 варіанти смачних бутербродів назвала фітнес-тренерка Аніта Луценко.

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Які бутерброди приготувати

Класична брускета з помідорами та базиліком

Смачні помідори дрібно нарізаємо, додаємо ароматний базилік і беремо хрустку чіабатту (її необхідно підсушити на сухій сковороді). Солимо й перчимо.

Брускета з авокадо та в'яленими томатами

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду

Хліб намазуємо смачним вершковим сиром, додаємо авокадо, нарізане слайдами, і в'ялені томати.

Бутерброди можуть бути корисними та смачними / Фото Pixabay

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Брускета с овочами та куркою

Курку потрібно відварити. Додаємо також свіжий огірок, кабачок або перець, приготовані на грилі.

Брускета с рікотою, редисом і руколою

Пікантність редису, пряність руколи, ніжність рікоти – все це ідеально поєднується з підсмаженим на грилі чи у тостері шматочком хліба, скропленого оливковою олією,

– зазначила Аніта Луценко.

Бутерброди стануть відмінним початком дня / Фото Pixabay

Текст публікації Аніти Луценко:

Як не крути, а бутерброд, крутон, брускета – це зручно і смачно, і швидко.

Варіанти:

1. Класична брускета з помідорами та базиліком.

Смачні помідори (дрібно порізати), ароматний базилік, хрустка чіабатта (підсушити на сухій сковороді). Сіль, перець.

2. Брускета з авокадо та в'яленими томатами.

Смачний вершковий сир як намазка на хліб, в'ялені томати + авокадо слайдами.

3. Брускета з овочами та куркою.

Відварна курка. Огірок, кабачок або перець-гриль.

4. Брускета з рікотою, редискою та руколою.

Пікантність редису, пряність руколи, ніжність рікоти – все це ідеально поєднується з підсмаженим на грилі чи у тостері шматочком хліба, скропленим оливковою олією.