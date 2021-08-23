Для приготовления понадобится минимум времени и совсем немного продуктов. 4 варианта вкусных бутербродов назвала фитнес-тренер Анита Луценко.
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Какие бутерброды приготовить
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Классическая брускетта с помидорами и базиликом
Вкусные помидоры мелко нарезаем, добавляем ароматный базилик и берем хрустящую чиабатту (ее необходимо подсушить на сухой сковороде). Солим и перчим.
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Брускетта с авокадо и вялеными томатами
Хлеб намазываем вкусным сливочным сыром, добавляем авокадо, нарезанное слайдами, и вяленые томаты.
Бутерброды могут быть полезными и вкусными / Фото Pixabay
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Брускетта с овощами и курицей
Курицу нужно отварить. Добавляем также свежий огурец, кабачок или перец, приготовленные на гриле.
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Брускетта с рикоттой, редисом и рукколой
Пикантность редиса, пряность рукколы, нежность рикотты – все это идеально сочетается с поджаренным на гриле или в тостере кусочком хлеба, сбрызнутого оливковым маслом,
– отметила Анита Луценко.
Бутерброды станут отличным началом дня / Фото Pixabay
Текст публикации Аниты Луценко:
Как не крути, а бутерброд, крутон, брускетта – это удобно и вкусно, и быстро.
Варианты:
1. Классическая брускетта с помидорами и базиликом.
Вкусные помидоры (мелко порезать), ароматный базилик, хрустящая чиабатта (подсушить на сухой сковороде). Соль, перец.
2. Брускетта с авокадо и вялеными томатами.
Вкусный сливочный сыр в качестве намазки на хлеб, вяленые томаты + авокадо слайдами.
3. Брускетта с овощами и курицей.
Отварная курица. Огурец, кабачок или перец-гриль.
4. Брускетта с рикоттой, редисом и рукколой.
Пикантность редиса, пряность рукколы, нежность рикотты – все это идеально сочетается с поджаренным на гриле или в тостере кусочком хлеба, сбрызнутого оливковым маслом.