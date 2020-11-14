Іноді в житті кожної людини настає момент усвідомлення, що жити, як раніше, вона не може і не хоче. Все частіше приходить відчуття, що ви стоїте на місці та нікуди не рухаєтеся, в житті не відбувається нічого нового, а досягнення сумнівні й мізерні. Та це можна виправити!

Коли у вас з'являється бажання змінити себе і жити по-іншому, такі думки та прагнення підтверджують те, що ваша особистість вимагає саморозвитку. Ідеї 24 радять, як все змінити.

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Нащо нам узагалі потрібно ставати кращими, якщо зараз нескладно задовольнити базові потреби в котлеті, лате й серіалі – і ніби бути щасливими? Американський психолог Філіп Брикман провів експеримент, досліджуючи рівень щастя мешканців штату Іллінойс. Частина з них виграла в лотерею чималі суми. Та через недовгий час щасливчики поверталися до свого звичного рівня задоволеності життям. То як можна цей рівень пройти? За допомогою самовдосконалення людини – "роботою над собою"

Знаменитий психолог Мігай Чиксентмігаї дійшов висновку, що щастя – не те, що на нас падає з небес.

Ключ до щастя в умінні контролювати себе, – вважає він.

Як почати зміни

Будь-який проєкт починається з усвідомлення мети та умов. Навіть найпростіший залежить від головних питань, які ви самі собі поставили. Можливо, ви створите файл із певними досягненнями (запустити стартап, виграти грант на навчання), або ж заведете особливий скетчбук. Можливо, ви потребуєте зовнішньої підтримки та знайдете собі коуча. Головне – плануйте і фіксуйте досягнення. Інакше важко триматися напрямку "Якщо не знаєш, куди йдеш, будь-яка дорога може бути не туди".

Мета до саморозвитку має бути SMART (розумною)

А саме:

Specific – конкретна (не "я мрію краще рухатись", а "я мрію навчитися танцювати трайбл").

Measurable – її можна виміряти (не "підтягнути мови", а "вивчити німецьку до B2").

Attainable – досяжна (не "врятувати країну", а "добитися запровадження мережі велодоріжок").

Realistic – реалістична (не "мати сто кращих друзів", а "вибиратися з Олею хоча б двічі на місяць").

Time-bound – має часові межі (хоча б орієнтовні).

Над чим працювати

Що таке самовдосконалення: скинути п'ять кілограмів, що заважають тобі почуватися комфортно, дорости до директора чи привчитися приходити на зустрічі вчасно? Усі ці речі – нібито різні – на практиці взаємопов’язані. Варто розглядати їх у комплексі, для кожного пункту відповідаючи собі на головне питання: "Навіщо?".

Навіщо мені читати по книжці на тиждень, якщо я організовую походи? Бо скарбничка досвіду збільшується і ти стаєш цікавим співрозмовником і фахівцем.



Перший крок до самовдосконалення / Фото unsplash

Ідеї для саморозвитку і самовдосконалення

Самоорганізація і позитивний настрій

Необхідно відразу налаштуватися, що почати саморозвиток і самовдосконалення досить легко. Складно не зійти з цього шляху при відсутності швидкого прогресу і відчутних результатів. Щоб змінити себе і своє життя, необхідні сила волі, самоорганізація і позитивне мислення. Взялися за роботу або навчання, які повинні наблизити вас до мети, – робіть все старанно і якісно.

Розвиток розумових здібностей

Змінити себе і своє життя неможливо без постійного розвитку інтелекту. Допоможуть в цьому література, пізнавальні передачі про історію, людину, космос, розвиток технологій. Вивчайте іноземні мови, запам’ятовуйте вірші, вирішуйте математичні завдання, складайте пазли, головоломки, пишіть статті – все це змусить ваш мозок працювати. У книжках та в мережі знайдете мільйон порад, як розвинути мозок, щоби він вирішував завдання найефективніше, а не тупив над кожним кроком. Навчання будь-чого ще для вас невідомого – це створення нових шляхів до самовдосконалення.

Акумулювання енергії

Ви хочете знати, як почати нове життя і змінити себе, тоді починайте накопичувати енергію. Саме вона знадобитися для вирішення нових непростих завдань, які включає ваш план розвитку особистості. Не витрачайте сили на негативні емоції, не зліться, не обговорюйте інших. Невичерпним джерелом позитивної енергії служать заняття спортом, які тренують силу волі, завзятість, витривалість. Якщо вам "не заходить" тягати залізо в спортзалі, воно вам і користі не дасть. Пробуйте інше, поки не клацне: "Це – моє!". У сучасному світі навіть лінивий може знайти собі заняття. Дуже важливо, щоби вони були до душі.

Розвиток навичок спілкування

Щоб почати саморозвиток і самовдосконалення, необхідно вміти адаптуватися в соціумі. Адже розвиватися в закритому просторі неможливо. Спостерігайте за різними людьми, слухайте, як і що вони говорять, як на це реагують інші. Зауважуйте навички спілкування і поведінки, які викликають позитивну реакцію, допомагають уникнути конфліктів, схилити співрозмовника до своєї точки зору. Вмійте вислухати чужу думку, постарайтеся зрозуміти співрозмовника, стати на його місце. У час розвитку соціальних мереж просто гріх не використовувати всі можливості, які вони нам дають. Тим більше, що про них можна дізнатися просто використовуючи мобільний телефон.

Тайм-менеджмент

Керування часом, як і вміння ладнати з людьми, здається вродженим. Але без усвідомлення: "Для мене це справді важливо – даремно не витрачати години життя, не підводити людей" – жодна програмка не допоможе. Потрібно зробити пунктуальність особистою цінністю, а тоді впроваджувати через маленькі звички протягом місяця. Далі піде легше.

Самопрезентація

Ораторське мистецтво потрібне не лише тим, хто проводить тренінги. Сьогодні у реалізації будь-якої ідеї важливо не лише її цікавість – а й уміння переконливо "зачепити". Спробуймо вписати в план? Не забуваючи магічне "навіщо".

Змінити себе і своє життя можливо у будь-якому віці. Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення – природний процес життя кожної людини.