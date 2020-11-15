Многие объясняют гениальность суперинтеллектом, мол, все великие изобретатели или инноваторы имели особые способности от природы. Но на самом деле часто дело не столько в уме, сколько в креативности – то есть способности применять воображение для решения различных задач. И это доказывают примеры гениев нашего времени.

Быть гением – не значит быть лишь сверхумным. Суперинтеллектуалов не так много на Земле, а большая их часть даже со своими исключительными способностями не достигают успеха, пишет Time.

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Проанализировав жизнь и деятельность величайших гениев, эксперты выделили две черты, которые присущи им всем. Речь идет о креативном мышлении и любознательности.

Креативность, то есть нестандартное мышление

Рассмотрим пример Бенджамина Франклина. Без основательного школьного образования он сумел самостоятельно получить знания в разных сферах, благодаря чему стал изобретателем, дипломатом, писателем и выдающимся политическим деятелем американского Просвещения. Франклин не только доказал, что молния – это электрический разряд, но и изобрел способ ее обуздать. Также именно он измерил температуру океанских течений, первым в истории составив точную карту Гольфстрима.

Похожей была и судьба Альберта Эйнштейна. Он поздно начал говорить, а из-за бунтарского отношения к тогдашней системе образования имел плохую репутацию в школе. Учителя недолюбливали юного Альберта, ведь он ставил под сомнение все "стандартные" знания. В свою очередь сторонники классического образования считали это крамолой.

В то же время медленное развитие речевых навыков в детстве дало ему возможность с интересом наблюдать за обыденными явлениями, которые другие воспринимали, как данность. Позже Эйнштейн перевернул наше представление о Вселенной, разработав теорию относительности и квантовую теорию.

А удалось ему это потому, что он поставил под сомнение базовую идею, описанную еще Исааком Ньютоном: мол, время движется последовательно, секунда за секундой, и его ход не зависит от наблюдателя.



Эйнштейн любил играть на скрипке, когда заходил в тупик во время работы / Фото Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Или вспомним Стива Джобса. Он, как и Эйнштейн, верил в важность красоты. Соучредитель Apple считал, что в работе нужно сочетать искусство, точные и гуманитарные науки. Что в конце концов Джобс и показал своим примером: бросив учебу, он записался на занятия каллиграфией и танцами, а позже уехал в Индию в поисках духовного просветления. Только после этого появилась "яблочная" корпорация.

Любопытство и любознательность

Однако самым выдающимся гением можно уверенно назвать Леонардо да Винчи. И у него было особое преимущество: он думал и как художник, и как ученый, благодаря чему мог визуализировать теоретические концепции. Да Винчи считал себя последователем опыта и эксперимента, а его главной чертой была именно любознательность.

Дневники ученого и художника пестрят самыми разнообразными вопросами. И это не только сложные научные проблемы. Например, Леонардо хотел узнать, почему люди зевают; как построить квадрат, равный по площади кругу; благодаря чему клапан аорты закрывается; как наш глаз воспринимает свет и как это может понадобиться во время рисования. А еще его интересовали вещи, о которых обычные люди задумываются только в детстве (к примеру, почему небо голубое).



Портрет Леонардо да Винчи, автор Латтанцио Керена / Фото DeAgostini / Getty Images

Коротко говоря: да Винчи хотел знать все, что только можно, обо всем, что только есть, учитывая космос и наше место в нем.

И если некоторых людей считают гениями в определенной области, например, Леонарда Эйлера в математике, Моцарта – в музыке, то таланты и интересы да Винчи распространялись на множество сфер. Он снимал кожу с лиц трупов, изучая мышцы, а затем нарисовал самую известную улыбку в мире. Он рассматривал человеческие черепа, зарисовывал кости и зубы, чтобы доподлинно изобразить муки святого Иеронима.

Как видим, да Винчи был гением не только потому, что был умным. Прежде всего он достиг потрясающих результатов благодаря своей креативности и любопытству ко всему в мире.