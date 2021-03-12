Ми звикли спостерігати за красивою картинкою у соцмережах, де жінки фотографують себе з найрізноманітніших ракурсів. А що, якби чоловіки не пасли задніх, а теж активно займались фотографією?

Можливо це б виглядало смішно. Тому ми вам покажемо фото чоловіків, які вирішили поекспериментувати. І що ж з цього вийшло, дивіться самі. Читайте також: 13 веселих фото, які спочатку здаються не тим, чим є насправді Звичайне фото. Ми так звикли

Фото pinterest Треба обов'язково зробити знімок на пам'ять

Фото pinterest Тільки прокинувся…..

Фото pinterest Попрацював можна і відпочити

Фото pinterest Прийняв душ…… ще навіть не встиг одягнутися

Фото pinterest Однакові лосини, як же не зробити фото

Фото pinterest Відпочивати потрібно теж вміти

Фото pinterest Купив нові уги

Фото pinterest Хлопці, я одружився. Ваууу…………

Фото pinterest На відпочинку у Єгипті

Фото pinterest Мені тридцять. Урааа……….

Фото pinterest Лягаю спати. Як же не зробити фото

Фото pinterest Друзяки, посміхаємося та стрибаємо

Фото pinterest Шампусік та розмови

Фото pinterest Я такий весь… зроби фото

Фото pinterest Ну що хлопці, почали……

Фото pinterest На тренуванні

Фото pinterest