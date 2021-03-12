Якби чоловіки вели соцмережі, як жінки: жартівливі приклади
Ми звикли спостерігати за красивою картинкою у соцмережах, де жінки фотографують себе з найрізноманітніших ракурсів. А що, якби чоловіки не пасли задніх, а теж активно займались фотографією?
Джерело:Pinterest
Можливо це б виглядало смішно. Тому ми вам покажемо фото чоловіків, які вирішили поекспериментувати. І що ж з цього вийшло, дивіться самі.
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Фото pinterest
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