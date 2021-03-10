Незвичайний ракурс і композиція часом дозволяють робити такі фотографії, які вводять в оману. Вони як ілюзії, в які потрібно вдивлятися, щоб точно зрозуміти, що ж там в кадрі.

Тому ми з вами поділимося якраз такими яскравими кадрами. Але перш ніж зрозуміти, що там зображено, уважно придивіться. Адже навряд чи вам вдасться зрозуміти одразу, що там насправді зображено. Читайте також: 20 фото, які були зроблені випадково, а тепер заполонили мережу 1. Цікаве фото. Придивилися?

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Фото reddit