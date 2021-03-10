13 веселих фото, які спочатку здаються не тим, чим є насправді
Незвичайний ракурс і композиція часом дозволяють робити такі фотографії, які вводять в оману. Вони як ілюзії, в які потрібно вдивлятися, щоб точно зрозуміти, що ж там в кадрі.
Джерело:Reddit
Тому ми з вами поділимося якраз такими яскравими кадрами. Але перш ніж зрозуміти, що там зображено, уважно придивіться. Адже навряд чи вам вдасться зрозуміти одразу, що там насправді зображено.
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1. Цікаве фото. Придивилися?
Фото reddit
2. Двосторонній кінь. Ну як вам?
Фото reddit
3. Такі милі. Скільки ж їх тут?
Фото reddit
4. Справжнє обличчя черепах
Фото reddit
5. А ось тут може знадобитися час, щоб зрозуміти, що ж це за істоти
Фото reddit
6. Теж спочатку побачили собаку?
Фото reddit
7. Здається, ніби у дитини котячі лапи
Фото reddit
8. Здається, ця вівця веде за собою мула
Фото reddit
9. Ох і фото…. Можна і злякатися
Фото reddit
10. Ох вже ці обнімашки
Фото reddit
11. Новий винахід. Вертоліт з лапками
Фото reddit
12. Арагон за читанням
Фото reddit
13. З такою ручицею хіба не виграєш
Фото reddit
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