Мы привыкли наблюдать за красивой картинкой в соцсетях, где женщины фотографируют себя с самых разных ракурсов. А что, если бы мужчины не отставали, а также активно занимались фотографией?

Возможно это бы выглядело смешно. Поэтому мы вам покажем фото мужчин, которые решили поэкспериментировать. И что же из этого вышло, смотрите сами. Читайте также: 13 веселых фото, которые сначала кажутся не тем, чем являются на самом деле Обычное фото. Мы так привыкли

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