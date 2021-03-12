Если бы мужчины вели соцсети, как женщины: шуточные примеры
Мы привыкли наблюдать за красивой картинкой в соцсетях, где женщины фотографируют себя с самых разных ракурсов. А что, если бы мужчины не отставали, а также активно занимались фотографией?
Источник:Pinterest
Возможно это бы выглядело смешно. Поэтому мы вам покажем фото мужчин, которые решили поэкспериментировать. И что же из этого вышло, смотрите сами.
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