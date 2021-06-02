Мотофанклуб Crazy Hohols щороку відкриває мотосезон для байкерів з усієї України та з-за кордону. Цьогоріч перші збори байкерів укотре пройшли біля Софійської площі та пам’ятника Тарасові Шевченку. Побратими проїхалися Києвом, а далі всією компанією вирушили до Club House – смакувати бограчем та пловом. А вже 3 – 6 червня розпочнеться 19-й мотофестиваль "Тарасова Гора".

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Офіційним горілчаним партнером мотофестивалю "Тарасова Гора" став популярний алкогольний бренд Żubrówka. Інгредієнти для настоянок Żubrówka збирають у серці Біловезької Пущі – унікального заповідника, створеного самою природою. Żubrówka вбирає в себе кришталеву чистоту лісових джерел та міць величних зубрів.





Żubrówka – офіційний горілчаний партнер "Тарасової Гори" / Фото Żubrówka

Євгенію, якою була ваша перша подорож на мотоциклі?

Із Києва на фестиваль "Тарасова Гора". Я купив мотоцикл і вже наступного ранку рвонув до Черкас на свій перший мотофестиваль. А історія самого мотоклубу розпочалася з того, що хлопці промчали на байках із Києва до Одеси. Це було дуже давно, ще до моєї появи в клубі.

Нещодавно ви відкрили новий мотосезон у столиці. Що це за традиція?

Crazy Hohols – один із найстаріших мотоклубів в Україні. І щороку на початку мотосезону та восени, у вересні, коли сезон закривається, а клуб святкує день народження, ми запрошуємо до Києва однодумців і гостей з усієї України та з інших країн. До нас приїздять із Польщі, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю... Байкерські заходи відбуваються на Софійської площі, у парку імені Шевченка – біля пам’ятника Кобзареві, в також біля пам’ятника засновникам Києва на Дніпровській набережній.

Софійська площа – наше місце зборів. Кілька годин нам треба приділити спілкуванню, адже багато хто не бачився з друзями цілий рік!



Байкери збираються на Софіївській площі в Києві / Фото Євгенія Римарева

Тут же проходить виставка мотоциклів. Усі охочі можуть сфотографуватися на крутому байку. Потім робимо загальне фото біля пам’ятника Богданові Хмельницькому й звідти колоною вирушаємо до наступної локації – до пам’ятника Шевченку.

Ушанувавши пам’ять великого Кобзаря й зробивши колективне фото на пам'ять, їдемо до пам’ятника Кию, Щеку, Хориву та сестрі їхній Либеді. Там віддаємо дань шани засновникам Києва. Ще одне загальне фото – і час їхати до Club House, де на нас, друзів та знайомих, уже чекають плов та бограч. Кухня – міжнародна, так само як і наше товариство.



Crazy Hohols – один із найстаріших мотоклубів в Україні / Фото Євгенія Римарева

Розкажіть, будь ласка, про те, як створюються мотоклуби. Що спонукає людей об’єднуватися в такі товариства?

Нас усіх об’єднує ставлення до життя. Байкерські клуби, як будь-які інші, створюються для того, щоб однодумці частіше спілкувалися.

Мотоклуби дають наснагу й особливе відчуття свободи та дружнього плеча.

А як народився Crazy Hohols? Яка історія стоїть за такою шаленою назвою?

У когось із наших виникла божевільна ідея – гайнути на мотоциклах із Києва до Одеси. Ідею підтримали! Перший президент клубу Владислав Плетін, відомий у байкерській тусовці як Секс, вигукнув тоді: "Ці хлопці – крейзі!" А й справді: ми – божевільні. Божевільні українці. Так і вирішили назватися: Crazy Hohols.



Байкери їдуть на мотофестиваль "Тарасова Гора" / Фото Євгенія Римарева

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Як давно ви їздите на "Тарасову Гору"? Чи можна сказати, що це вже клубна традиція?

Я в клубі не з першого дня, але доволі давно. У нас багато традицій. Фестиваль "Тарасова Гора" – це одна з подій, які ми охоче відвідуємо. Але Crazy Hohols беруть участь не лише в українських фестивалях. У нас – міжнародний клуб. Ми маємо представників у Німеччині, Ізраїлі. Географія – дуже широка.

Під час травневих свят наші хлопці у США проїхали на байках 8 штатів! Також ми досить багато їздимо Європою, дуже любимо скандинавські країни. Якось були навіть в Африці.

Як гадаєте, байкерство передається у спадок? Ваші діти так само цікавляться мотоциклами, як і ви?

Безумовно. Пристрасть до байкерства – це спадкове. З нами на фестивалі їздить багато дітей. У Crazy Hohols є вже династії мемберів (мембер – учасник мотоклубів, – 24 канал): батько, якому близько 50-ти, та його 30-річний син. Мої діти вже досить дорослі, але свого часу й донька, і син їздили зі мною в колоні.

До речі, мотоцикли в нашому клубі – не єдиний об’єднавчий чинник. Ми взагалі проводимо багато часу разом: займаємося спортом, відвідуємо культурні заходи, ходимо на футбол. Але звела всіх нас, таких різних, в одну компанію саме любов до байків.

Як проходить мотофестиваль "Тарасова Гора": дивіться відео

2021 року ТМ Żubrówka стала офіційним горілчаним партнером "Тарасової Гори"! І це не дивно, адже, як і мотофестиваль, бренд має багату історію та створений для поціновувачів якості.