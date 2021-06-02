Мотофанклуб Crazy Hohols ежегодно открывает мотосезон для байкеров со всей Украины и из-за рубежа. В этом году первое собрание байкеров в очередной раз прошло возле Софийской площади и памятника Тарасу Шевченко. Собратья проехались по Киеву, а дальше всей компанией отправились в Club House – смаковать бограч и плов. А уже 3 – 6 июня начнется 19-й мотофестиваль "Тарасова Гора".

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Официальным водочным партнером мотофестиваля "Тарасова Гора" стал популярный алкогольный бренд Żubrówka. Ингредиенты для настоек Żubrówka собирают в сердце Беловежской Пущи – уникального заповедника, созданного самой природой. Żubrówka впитывает в себя кристальную чистоту лесных источников и мощь величественных зубров.



Żubrówka – официальный водочный партнер "Тарасовой Горы" / Фото Żubrówka

Евгений, какой была ваша первая поездка на мотоцикле?

Из Киева на фестиваль "Тарасова Гора". Я купил мотоцикл и уже на следующее утро рванул в Черкассы на свой первый мотофестиваль. А история самого мотоклуба началась с того, что ребята промчались на байках из Киева в Одессу. Это было очень давно, еще до моего появления в клубе.

Недавно вы открыли новый мотосезон в столице. Что это за традиция?

Crazy Hohols – один из старейших мотоклубов в Украине. И каждый год в начале мотосезона и осенью, в сентябре, когда сезон закрывается, а клуб празднует день рождения, мы приглашаем в Киев единомышленников и гостей со всей Украины и из других стран. К нам приезжают из Польши, Беларуси, Германии, Израиля... Байкерские мероприятия проходят на Софийской площади, в парке имени Шевченко – у памятника Кобзарю, в также у памятника основателям Киева на Днепровской набережной.

Софийская площадь – наше место собрания. Несколько часов нам надо уделить общению, ведь многие не виделись с друзьями целый год!



Байкеры собираются на Софиевской площади в Киеве / Фото Евгения Рымарева

Здесь же проходит выставка мотоциклов. Все желающие могут сфотографироваться на крутом байке. Затем делаем общее фото у памятника Богдану Хмельницкому и оттуда колонной отправляемся к следующей локации – к памятнику Шевченко.

Почтив память великого Кобзаря и сделав коллективное фото на память, едем к памятнику Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди. Там отдаем дань уважения основателям Киева. Еще одно общее фото – и время ехать в Club House, где нас, друзей и знакомых, уже ждут плов и бограч. Кухня – международная, равно как и наше общество.



Crazy Hohols – один из старейших мотоклубов в Украине / Фото Евгения Рымарева

Расскажите, пожалуйста, о том, как создаются мотоклубы. Что побуждает людей объединяться в такие общества?

Нас всех объединяет отношение к жизни. Байкерские клубы, как любые другие, создаются для того, чтобы единомышленники чаще общались.

Мотоклубы дают вдохновение и особое ощущение свободы и дружеского плеча.

А как родился Crazy Hohols? Какая история стоит за таким бешенным названием?

У кого-то из наших возникла безумная идея – поехать на мотоциклах из Киева в Одессу. Идею поддержали! Первый президент клуба Владислав Плетин, известный в байкерской тусовке как Секс, воскликнул тогда: "Эти ребята – крейзи!" И правда: мы – сумасшедшие. Сумасшедшие украинцы. Так и решили назваться: Crazy Hohols.



Байкеры едут на мотофестиваль "Тарасова Гора" / Фото Евгения Рымарева

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Как давно вы ездите на "Тарасову Гору"? Можно сказать, что это уже клубная традиция?

Я в клубе не с первого дня, но довольно давно. У нас много традиций. Фестиваль "Тарасова Гора" – это одно из событий, которые мы охотно посещаем. Но Crazy Hohols принимают участие не только в украинских фестивалях. У нас – международный клуб. Мы имеем представителей в Германии, Израиле. География – очень широка.

Во время майских праздников наши ребята в США проехали на мотоциклах 8 штатов! Также мы довольно много ездим по Европе, очень любим скандинавские страны. Как-то были даже в Африке.

Как думаете, байкерство передается по наследству? Ваши дети так же интересуются мотоциклами, как и вы?

Безусловно. Страсть к байкерству – это наследственное. С нами на фестивале ездит много детей. В Crazy Hohols есть уже династии мемберов (мембер – участник мотоклубов – 24 канал): отец, которому около 50-ти, и его 30-летний сын. Мои дети уже достаточно взрослые, но в свое время и дочь, и сын ездили со мной в колонне.

Кстати, мотоциклы в нашем клубе – не единственный объединительный фактор. Мы вообще проводим много времени вместе: занимаемся спортом, посещаем культурные мероприятия, ходим на футбол. Но свела всех нас, таких разных, в одну компанию именно любовь к байкам.

Как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора": смотрите видео

В 2021 году ТМ Żubrówka стала официальным водочным партнером "Тарасовой Горы"! И это неудивительно, ведь, как и мотофестиваль, бренд имеет богатую историю и создан для ценителей качества.

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