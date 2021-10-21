Як зварити ідеальний бульйон: кілька тонкощів, які повинен знати кожен

У будь-яку погоду немає нічого кращого, ніж гарячий ароматний м'ясний бульйон. Але важливо обрати правильні інгредієнти для цієї не такої вже й простої страви, як видається на перший погляд. Детальніше читайте про це у матеріалі Ідеї 24!

Погодьтеся, важко уявити домашню кухню без апетитного м'ясного бульйону. Тим паче, що він доволі універсальний продукт – відмінно смакує як самостійна страва, так і може бути чудовою основою для приготування супів, деяких каш, ризотто, холодцю, підлив та багато іншого. І аби у вас вийшов справді смачний бульйон, варто знати кілька тонкощів.

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Яке м'ясо обрати для бульйону

Для бульйону найкраще вибирати шматки м'якоті або м'яса на кістці, які багаті сполучною тканиною. Таке м'ясо при тривалому варінні виділяє найбільше екстрактивних речовин, і, відповідно, бульйон з нього виходить смачним, ароматним і наваристим. Конкретніше про кожен вид м'яса, що найчастіше купують господині:

Яловичина – шийка, груднина, окіст.

– шийка, груднина, окіст. Баранина – лопатка, груднина, ребра, гомілки.

– лопатка, груднина, ребра, гомілки. Птиця – варити можна практично всі частини тушки.

Чим збагатити смак бульйону

Овочі і трави відмінно доповнять смак і нададуть аромату вашій страві. Найкраще з відваром поєднуються: ріпчаста цибуля, морква і селера. Це класичний овочевий набір для м'ясного бульйону. Крім цього, можна поекспериментувати і додати цибулю-порей, пастернак, лавровий лист, ріпу й інші коріння.

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Ароматний бульйон – універсальна страва / Фото redtailhealth

Текст публікації М'ясний Цех – Укр Халяль:

Як зробити відмінний бульйон?

Бульйон – дивовижний продукт. Він хороший і як самостійне блюдо, і як основа для приготування супів, деяких каш, ризотто, холодцю, соусів, підлив і інших кулінарних шедеврів.

Для бульйону найкраще вибирати шматки м'якоті або м'яса на кістці, багаті сполучною тканиною. Таке м'ясо при тривалому варінні виділяє найбільше екстрактивних речовин, і, відповідно, бульйон з нього виходить смачним, ароматним і наваристим.

У яловичини - шийка, грудинка, окіст.

У баранини - лопатка, грудинка, ребра, гомілки.

У птиці - для варіння підходять практично всі частини тушки.

Овочі і трави покликані збагатити смак і аромат страви. Найкраще підходять ріпчаста цибуля, морква і селера - це класична "овочева композиція" для м'ясного бульйону. Також чудово гармонують з м'ясним бульйоном цибуля-порей, пастернак, лавровий лист, ріпа й інші коріння – додавайте їх в бульйон за своїм смаком.