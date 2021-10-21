Согласитесь, трудно представить домашнюю кухню без аппетитного мясного бульона. Тем более, что он довольно универсальный продукт – отлично подходит как самостоятельное блюдо, так и может быть основой для приготовления супов, некоторых каш, ризотто, студня, подлив и многого другого. И чтобы у вас получился действительно вкусный бульон, следует знать несколько тонкостей.

И еще Как приготовить макароны, которые не оставят равнодушным никого: рецепт запеканки с индейкой

Какое мясо выбрать для бульона

Для бульона лучше выбирать куски мякоти или мяса на кости, богатые соединительной тканью. Такое мясо при длительной варке выделяет больше экстрактивных веществ, и, соответственно, бульон из него получается вкусным, ароматным и наваристым. Конкретнее о каждом виде мяса, которое чаще всего покупают хозяйки:

Говядина – шейка, грудинка, окорок.

– Баранина – лопатка, грудинка, ребра, голени.

– Птица – варить можно практически все части тушки.

Чем обогатить вкус бульона

Овощи и травы отлично дополнят вкус и предадут аромат вашему блюду. Лучше с отваром сочетаются: репчатый лук, морковь и сельдерей . Это классический овощной набор для мясного бульона. Кроме этого, можно поэкспериментировать и добавить лук-порей, пастернак, лавровый лист, репу и другие корни.

Читайте также Фрикадельки в сырном соусе: универсальное блюдо, которое никогда не приедается, и вот почему



Ароматный бульон – универсальное блюдо / Фото redtailhealth

Текст публикации Мясной Цех – Укр Халяль:

Как сделать отличный бульон?

Бульон – удивительный продукт. Он хороший и как самостоятельное блюдо, и как основа для приготовления супов, некоторых каш, ризотто, холодца, соусов, подлив и других кулинарных шедевров.

Для бульона лучше всего выбирать куски мякоти или мяса на кости, богатые соединительной тканью. Такое мясо при длительной варке выделяет больше экстрактивных веществ, и, соответственно, бульон из него получается вкусным, ароматным и наваристым.

В говядины - шейка, грудинка, окорок.

В баранины - лопатка, грудинка, ребра, голени.

В птицы - для варки подходят практически все части тушки.