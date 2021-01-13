Кожен з нас має свій характер. Маємо хороші якості, але є також і погані, які постійно заважають нам нормально жити. Але в будь-якому випадку, всі вони можуть ускладнювати життя не тільки нам, а й оточуючим.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам впоратися зі своїм характером. Детальніше дивіться далі.

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1. Нескромність

В дитинстві нас вчать не бути вискочкою, навіть якщо є до чогось талант. А потім ми переносимо все це у доросле життя і мовчазно чекаємо, що бос помітить нашу хорошу роботу і підвищить зарплату.

У кожного є таланти. Знати їх і не боятися говорити про них – важливе вміння, яке зробить ваше життя кращим.



Не варто приховувати свої таланти / Фото ask

2. Лінь

Лінь – це хороший індикатор того, що ви втомилися, вигоріли або перебуваєте в депресії. Якщо вас більше нічого не радує та у вас ледь вистачає сил, щоб дивитися серіали в ліжку, це серйозний симптом.

Так що з лінню не потрібно боротися (відпочивати треба вміти). Але до неї краще прислухатися.



Інколи варто дозволити собі полінуватися / Фото ask

3. Упертість

Набагато частіше впертість допомагає вам, ніж шкодить.

Коли в дитинстві вас намагалися нагодувати манною кашею, а ви не відкривали рот, плакали. Так ви показували, що не хочете їсти кашу. У дорослому віці вас намагаються "нагодувати" гіршими речами: несправедливістю, зайвими обов'язками й так далі. Логічно, що вашому опоненту більше сподобалося б, якби ви мовчки жували. Але ви виросли та можете дати відсіч. Так що впертість лише допомагає вам відстоювати свої кордони.



Варто відстоювати свою думку, якщо ви впевнені у своїй правоті / Фото ask

4. Байдужість

Насправді якщо все-все брати близько до серця, то можна збожеволіти. У світі дуже багато несправедливості, болю, страждань. Просто відкрийте будь-яку стрічку новин. Якщо кожне повідомлення пропускати через себе, від вас мало що залишиться. Здатність залишатися байдужим і здоровий цинізм допомагають захищатися від навколишньої дійсності.

5. Емоційність

Емоції дані людині не просто так. Більш того, вони не поділяються на хороші та погані, це всього лише відгук на зовнішні події й внутрішній стан.

Більш того, якщо емоції занадто довго пригнічувати, вони все одно знайдуть вихід, або почнуть руйнувати вас зсередини.

Так що дозвольте собі плакати над фільмом, сміятися над роликами на YouTube і злитися на людину, яка проїхала по калюжі та облила вас водою з ніг до голови.



Не приховуйте свої емоції, адже вони у вас є не даремно / Фото ask

6. Конфліктність

Добре бути спокійним, неконфліктним і всім подобатися. Загалом, всім навколо добре, коли ви спокійний і неконфліктний.

Проте, коли ви готові відкрито вступити в конфлікт, ви сидите на тому місці, яке самі вибрали, не робите за інших їх роботу і досить непогано себе почуваєте.