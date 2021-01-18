Возможно, вы не лучший работник, а партнер жалуется, что вы плохо готовите. Зато есть шанс, что ваш интеллект выше среднего. Ведь гении не так уж идеальны.

Идеи 24 подготовили характеристики, которые свидетельствуют, что вы, возможно, гений.

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1. Вы часто беспокоитесь о чем-то

Вы слишком эмоциональный человек, который перечитав ленту новостей, сидите и переживаете, что же будет дальше и как помочь. Психологи Лейкхедского университета (Канада) обнаружили, что те, кто постоянно беспокоится о будущем, получили более высокие баллы в тесте на вербальный интеллект.



Не стоит проблемы всех вокруг брать в голову / Фото pixabay

2. Вы самокритичны

Интеллектуально развитые люди склонны преувеличивать степень своего понимания проблемы, как и уровень развития своих умственных способностей в принципе, тогда как эксперты и интеллектуалы, наоборот, скорее будут сомневаться в себе.

3. Вы левша

Проведенное в прошлом году исследование показало значительную связь между доминированием левой руки и успехами в математике.



Леворукость – не приговор, а преимущество / Фото pixabay

4. Вы не отличаетесь опрятностью

Оказывается, если у вас хаос на рабочем месте это может стимулировать креативность. Например, если мы видим, что вокруг хаос, мозг бессознательно переключается на сортировку информации, поэтому мышление становится более ясным.

5. Вы умеете смешить других

"Между чувством юмора и высоким интеллектом тесная взаимосвязь", – объясняет Джил Грингросс, психолог Университета Абернатиит. Она и ее коллеги выяснили, что существует сильная связь юмора с вербальным интеллектом, поскольку юмор основан на словесном парадоксе.



Смех продлевает жизнь / Фото pixabay

6. Вы "сова"

Несмотря на то, что из-за нарушения биологических ритмов, это негативно сказывается на здоровье, исследования показывают: по сравнению с "жаворонками" "совы" дольше сохраняют концентрацию и медленнее устают. Кроме того, в среднем больше зарабатывают и занимают более высокие должности.

7. Вы любите кошек

Исследование 2014 показало, что любители кошек мыслят более открыто и обладают тонким вкусом. В свою очередь те, кто предпочитает собак, более энергичные и легкие на подъем.



Любите братьев наших меньших и они вас отблагодарят / Фото pixabay

8. Вы старший ребенок в семье

Высокий уровень IQ наблюдается не только у первенцев, но и в целом в старших детей. Профессор Петтер Кристенсен, объясняет это тем, что старшим обычно приходится быть более собранными и ответственными. Это, вероятно, сказывается и на их отношении к учебе.