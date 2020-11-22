Дуже часто у кожного з нас виникає бажання щось оновити у своєму домі. Та для цього непотрібно змінювати весь інтер'єр – можна додати один декоративний елемент і ваша вітальня набуде зовсім іншого вигляду.

Ідеї 24 зібрали для вас прості пропозиції, як швидко та легко зробити вітальню красивішою. Читайте такою: 4 способи зменшити безлад у вашій спальні 1. Золота тумбочка-стовп у вигляді стильної колони

Фото architecturaldigest 2. Набір з картин. Твори мистецтва освіжать стінам

Фото pinterest 3. Дерев'яна таця з дзеркальним дном. Створює відчуття перебування у 5-зірковому ресторані

Фото unsplash 4. Пуф зі штучного хутра, який слугуватиме додатковим місцем для відпочинку

Фото pinterest 5. Шафа з металевими дверима, у якій можна зберігати книги та дрібнички

Фото pinterest 6. Акварельні малюнки додадуть вашій вітальні елегантності

Фото pinterest 7. Триярусна підставка для рослин, яка допоможе зекономити місце

Фото unsplash 8. Дерев'яні підставки, які захистять ваш журнальний столик від води

Фото unsplash 9. Леопардовий килим, який виглядає ненав'язливо, але привабливо

Фото pinterest 10. Штучна пальма, яка додасть нотку зелені вашому простору

Фото pinterest 11. Підставка для телевізора з каміном, щоб ви почувались, неначе у фільмі

Фото unsplash 12. Срібляста книжкова полиця, яка ідеально підходить для тих людей, яким не дуже подобається "золотий декор"

Фото pinterest