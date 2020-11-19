Уявіть, щовечора лягаєте спати, а вранці прокидаєтеся у чистій спальні, у якій немає безладу. Ваш сон може стати міцнішим і спокійнішим, тому що у вашій кімнаті все буде на своїх місцях.

Тому Ідеї 24 пропонують вам 4 прийоми, як зробити вашу спальню затишною та чистою.

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Робіть регулярні прибирання



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Якщо у вас є звичка все ставити на місце, то прибирання у вас займатиме мало часу. Приділяйте 30 хвилин щотижня на прибирання вашої спальні – ви можете це робити одним махом, а можете розділити на 10-хвилинні сеанси протягом тижня. Перш ніж почати прибирати, візьміть сміттєвий пакет, щоб ви могли зразу викинути непотрібну вам річ.

Почніть із тумбочок, поставте на місце речі, якими ви користуєтеся, або викиньте ті предмети, які вам не потрібні. Те ж саме зробіть з поверхнями шаф.

Розкладіть речі, які лежать не на своєму місці.

Брудний одяг та постільну білизну складіть в кошик, а чистий одяг у шафу.

Часто прибирайте шафу для одягу



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Знаходьте час, щоб заглянути у шафу. Розкладіть все на свої місця, що потрібно – почепіть на вішалки. Перегляньте, можливо, у вашій шафі залежалися речі, які ви давно одягали, чи взагалі не носите. В такому разі викиньте їх або віддайте комусь. Навряд чи ви їх ще одягнете.

Привчайте себе, зразу ставити речі на своє місце: чисті речі у шафу, брудні у кошик, це у вас займе кілька секунд. І прибирання у кімнаті вам буде у задоволення, оскільки доведеться тільки витерти пил.

Найкращий спосіб уникнути безладу в одязі –, це купувати лише те, що вам потрібно, а не про всяк випадок.

Порада: кошик для брудного одягу може бути декором для вашої спальні.

Використовуйте лотки та кошики, щоб зменшити безлад



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Зазвичай, у спальні збирається багато предметів –, таких, як годинники, сережки, книги та інші дрібнички. Сортуйте та зберігайте ці предмети якомога далі від очей, використовуючи лотки та кошики для зберігання прикрас, та інших дрібничок.

Купуйте меблі з вбудованою шафою



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Якщо у вашій шафі немає вільного місця, у вас є вихід – вбудовані меблі. Ліжко може бути не тільки місцем відпочинку, а й невеличкою шафою для вашої постільної білизни, чи інших речей. Тому купуючи ліжко, вибирайте з шухлядами, які вам стануть у пригоді.