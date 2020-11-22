Как сделать гостиную уютной всего одним штрихом: 12 небанальных идей с фото
Очень часто у каждого из нас возникает желание что-то обновить в своем доме. Но ненужно менять весь интерьер – можно добавить один декоративный элемент и ваша гостиная приобретет совсем другой вид.
Идеи 24 собрали для вас простые варианты, как быстро и легко сделать гостиную красивой.
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1. Золотая тумбочка-столб в виде стильной колонны
Фото architecturaldigest
2. Набор из картин. Произведения искусства освежат стенам
Фото pinterest
3. Деревянный поднос с зеркальным дном. Создает ощущение пребывания в 5-звездочном ресторане
Фото unsplash
4. Пуф из искусственного меха, который будет служить дополнительным местом для отдыха
Фото pinterest
5. Шкаф с металлическими дверями, в котором вы можете хранить книги и безделушки
Фото pinterest
6. Акварельные рисунки придадут вашей гостинной элегантности
Фото pinterest
7. Трехъярусная подставка для растений, которая поможет сэкономить место
Фото unsplash
8. Деревянные подставки, которые защитят ваш журнальный столик от воды
Фото unsplash
9. Леопардовый ковер, который выглядит ненавязчиво, но привлекательно
Фото pinterest
10. Искусственная пальма, которая придаст нотку зелени вашему пространству
Фото pinterest
11. Подставка для телевизора с камином, чтобы вы чувствовали себя, словно в фильме
Фото unsplash
12. Серебристая книжная полка, что идеально подходит для тех людей, которым не нравится "золотой декор"
Фото pinterest
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