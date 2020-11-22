Очень часто у каждого из нас возникает желание что-то обновить в своем доме. Но ненужно менять весь интерьер – можно добавить один декоративный элемент и ваша гостиная приобретет совсем другой вид.

Идеи 24 собрали для вас простые варианты, как быстро и легко сделать гостиную красивой. Читайте также: 4 способа уменьшить беспорядок в вашей спальне 1. Золотая тумбочка-столб в виде стильной колонны

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Фото pinterest