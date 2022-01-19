Орігамі — це мистецтво складання аркуша паперу, зазвичай квадратного, для створення певної фігури, яка може варіюватися від дуже легкої до дуже складної. На відміну від кірігамі, воно не передбачає розрізання. Якщо ви хочете почати займатися цим мистецтвом – зараз саме час.

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Пінгвін

Що вам знадобиться:

синій або блакитний аркуш паперу;

чорний маркер.

Складіть папір по діагоналі. Розгорніть і розрівняйте. Потім знову складіть папір, але вже по іншій діагоналі. Знову розгорніть. Обидві діагоналі повинні бути чіткими.

Переверніть папір і виберіть одну з діагоналей. Складіть по діагоналі на 1,3 сантиметра нижче відзначеної лінії. У вас вийде 2 трикутники, один трохи менший за інший.

Складіть верхню частину меншого трикутника вниз. Знову переверніть папір. Складіть обидві бічні точки всередину і з'єднайте їх, вставивши одну з них у меншу складку іншої.

Розгорніть точки і складіть їх навпіл, але на цей раз назовні. Останній раз переверніть папір. Зігніть трохи верхній кінчик назад, щоб створити голову пінгвіна. Намалюйте очі маркером.



Пінгвін з паперу / Фото 5-Minute Crafts

Метелик

Що вам знадобиться:

квадратний аркуш паперу.

Позначте всі горизонтальні та діагональні згини паперу, склавши його навпіл уздовж, по ширині та по діагоналі (двічі).

Розрівняйте папір і покладіть кольорову частину лицьовою стороною вниз. З'єднайте горизонтальні складки всередину, щоб утворився трикутник з клапанами. Складіть 2 клапті всередину і з'єднайте їх верхнім кінцем.

Поверніть фігуру так, щоб верхня точка трикутника була звернена вниз, і складіть її вгору, нехай вона трохи стирчить з краю.

Знову переверніть фігурку і складіть маленький трикутник, який виступає всередину. Злегка складіть фігурку по центру, щоб надати їй форму метелика... і все!



Метелик орігамі / Фото 5-Minute Crafts

Кішка

Що вам знадобиться:

2 квадратних аркуша паперу;

чорний маркер;

клей.

Складіть перший аркуш паперу по діагоналі. У вас вийде трикутник, який буде тілом нашого кота. Загніть нижній кінчик правого кінця вгору, щоб сформувати хвіст.

Використовуйте другий аркуш паперу, щоб сформувати голову кота. Почніть зі складання аркуша паперу по діагоналі. У вас вийде трикутник.

Зігніть верхню точку трикутника вниз і всередину. Потім зігніть бічні точки вгору і всередину. Буде виглядати так, ніби вони стирчать з фігури.

Переверніть папір і намалюйте обличчя кота. Приклейте голову до тіла. Готово!



Кіт з кольорового паперу /Фото 5-Minute Crafts