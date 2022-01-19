Оригами – это искусство составления листа бумаги, обычно квадратной, для создания определенной фигуры, которая может варьироваться от очень легкой до очень сложной. В отличие от киригамы, оно не предполагает разрезания. Если вы хотите начать заниматься этим искусством – сейчас самое время.

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Пингвин

Что вам понадобится:

синий или голубой лист бумаги;

черный маркер.

Составьте бумагу по диагонали. Разверните и разровняйте. Затем снова составьте бумагу, но уже по другой диагонали. Снова разверните. Обе диагонали должны быть четкими.

Переверните бумагу и выберите одну из диагоналей. Составьте по диагонали на 1,3 сантиметра ниже отмеченной линии. У вас получится 2 треугольника, один чуть меньше другого.

Составьте верхнюю часть меньшего треугольника вниз. Снова переверните бумагу. Сложите обе боковые точки внутрь и соедините их, вставив одну из них в меньшую складку другой.

Разверните точки и сложите их пополам, но на этот раз наружу. Последний раз переверните бумагу. Согните немного верхний кончик назад, чтобы создать голову пингвина. Нарисуйте глаза маркером.



Пингвин из бумаги / Фото 5-Minute Crafts

Бабочка

Что вам понадобится:

квадратный лист бумаги.

Отметьте все горизонтальные и диагональные сгибы бумаги, сложив ее пополам вдоль, по ширине и по диагонали (дважды).

Разровняйте бумагу и положите цветную часть лицевой стороной вниз. Соедините горизонтальные складки внутрь, чтобы образовался треугольник с клапанами. Сложите 2 лоскута внутрь и соедините их верхним концом.

Поверните фигуру так, чтобы верхняя точка треугольника была обращена вниз и сложите ее вверх, пусть она немного торчит из края.

Снова переверните фигурку и сложите маленький треугольник, выступающий внутрь. Слегка сложите фигурку по центру, чтобы придать ей форму бабочки... и все!



Бабочка оригами / Фото 5-Minute Crafts

Кошка

Что вам понадобится:

2 квадратных листа бумаги;

черный маркер;

клей.

Составьте первый лист бумаги по диагонали. У вас получится треугольник, который станет телом нашего кота. Загните нижний кончик правого конца, чтобы сформировать хвост.

Чтобы сформировать голову кота, используйте второй лист бумаги. Начните с составления листа бумаги по диагонали. У вас получится треугольник.

Согните верхнюю точку треугольника вниз и внутрь. Затем согните боковые точки вверх и внутрь. Будет выглядеть так, словно они торчат из фигуры.

Переверните бумагу и нарисуйте лицо кота. Приклейте голову к телу. Готово!