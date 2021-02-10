Самым сексуальным мужчиной по версии журнала "People" стал Майкл Бакари Джордан. Он известен по ролям в "Черной пантере" и двух картинах о боксере Аполло Криде, но не это сделало его победителем в этой номинации. Одним из решающих факторов, который сделал его несомненным лидером, стало прокачанное тело.

Как все-таки удается Джордану поддерживать себя в такой форме и с чего начать?

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Мотивация прежде всего

Майкл рассказывает, что в детстве над ним часто смеялись, это стало для него мотиватором заниматься спортом. Сейчас Майкл уже не может представить свою жизнь без тренировок.



Фото instagram michaelbjodan

Джордан рассказывает, что стресс "мотивирует" его посещать спортзал. "Я думаю о том, что меня беспокоит, от чего хочу избавиться после тренировки", – говорит актер. После нагрузок плохие мысли перестают "лезть в голову". Майкл считает, что спорт помогает отвлечься от негативных эмоций.

Белковая диета

Каждое утро Джордан завтракает мясом и яйцами. Через 2 часа он потребляет порцию курицы или рыбы. Перекусы актера преимущественно состоят из овощей и фруктов. Но самый главный секрет успешных тренировок – это все же достаточное количество белка.



Фото instagram michaelbjodan

В дополнение, еще и тренер заставляет актера есть регулярно и небольшими порциями – примерно каждые 30 минут.

Боксер на экране и в жизни

Бокс является неотъемлемой частью жизни Майкла. "Стоило мне только надеть перчатки, как я сразу понял: стопроцентное попадание, я на своем месте", – делится актер.



Фото instagram michaelbjodan

Во время съемок "Крида" ему приходилось много тренироваться, чтобы продержаться на ринге весь день. "Мы много боксировали, потому что хореография требовала большой подготовки", – вспоминает Джордан.

Шесть дней в неделю

Актер считает, что любое дело нужно доводить до конца. И достичь результатов можно только благодаря самодисциплине. Майкл давно отказался от вечеринок и бессонных ночей. Он никогда не перестает работать над собой и считает, что спорт – это необходимость.

При подготовке к съемкам фильма "Крот 2" Майкл тренировался регулярно, на отдых остались только одни сутки. Начинал он с кардио от 45 до 60 минут, затем делал отжимания и четыре подхода на сгибание рук с гантелями.