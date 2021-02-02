Це люди, яких впізнають на вулиці та про яких знають майже в усіх куточках світу. Вони досягли певних висот, тому їхні фото можна побачити у різних ЗМІ. Але декілька років тому ці люди жили звичним життям й, можливо, ні чим не відрізнялися від нас.

Джерело: 24 канал Як виглядали мільйонери до того, як стали відомими – дивіться у нашій фотодобірці. Читайте також: Правило 5 годин: скористайся ключем до успіху Ілона Маска та Білла Гейтса 1. Джефрі Базос, засновник американського гіганта онлайн-торгівлі Amazon Фото moneymakerfactory 2. Кайлі Дженнер, модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян", підприємиця, наймолодша мільярдерка світу Фото harpersbazaar, instagram 3. Джек Ма, засновник AliExpress Фото chinadaily 4. Тім Свіні, американський програміст відеоігор, бізнесмен і захисник природи Фото kto-chto-gde 5. Еван Шпігель, створив та заснував Snapchat Фото time, awajis Цікаво: ТОП 10 найдорожчих будинків у світі: рейтинг з фото і цінами 6. Джоан Роулінг, письменниця, "мама Гаррі Поттера" Фото elle, rg 7. Конор Мак-Грегор, боєць змішаних єдиноборств, колишній чемпіон у напівлегкій та легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату, чемпіон британської організації "Cage Warriors" Фото kto-chto-gde 8. Девід Коперфілд, американський ілюзіоніст та гіпнотизер Фото everipedia 9. Худа Каттан, візажистка, блогерка та підприємиця Фото kto-chto-gde 10. Ріанна, американська R&B і попспівачка, актриса Скріншот youtube