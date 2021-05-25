Просто приділіть трохи більше часу заготовкам і додайте дрібку фантазії. Ви будете задоволені результатом.
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Хліб має значення
Для бутербродів можна використовувати хліб із борошна не лише вищого ґатунку, а й набагато корисніший цільнозерновий, і не на термофільних спиртових дріжджах, а на заквасці.
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Готуйте м'ясо самі
М'ясо для бутербродів краще готувати вдома. Запечіть у духовці чи на грилі курку, індичку або нежирні частини свинини, а потім наріжте тоненькими скибочками або ж подрібніть.
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Овочі теж важливі
Додавайте до бутербродів свіжі овочі та зелень: огірки, помідори, шпинат, болгарський перець. Це не лише поліпшить смак бутербродів, а й збагатить ваш перекус безліччю украй важливих нутрієнтів.
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Майонезу є здорова альтернатива
Замініть магазинний майонез на приготований власноруч або ж на інший домашній соус. І не ігноруйте гірчицю – вона багата на антиоксиданти, залізо, кальцій, фосфор та селен.
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Додавайте трохи оливкової олії
Оливкова олія зробить сендвіч мегакорисним завдяки омега-3-жирним кислотам та антиоксидантам. З оливковою олією можна приготувати заправку. Вона чудово замінить майонез чи будь-який інший соус на його основі, анітрохи не програвши їм у смаку.
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