Просто приділіть трохи більше часу заготовкам і додайте дрібку фантазії. Ви будете задоволені результатом.

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Хліб має значення

Для бутербродів можна використовувати хліб із борошна не лише вищого ґатунку, а й набагато корисніший цільнозерновий, і не на термофільних спиртових дріжджах, а на заквасці.



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Готуйте м'ясо самі

М'ясо для бутербродів краще готувати вдома. Запечіть у духовці чи на грилі курку, індичку або нежирні частини свинини, а потім наріжте тоненькими скибочками або ж подрібніть.



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Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

Овочі теж важливі

Додавайте до бутербродів свіжі овочі та зелень: огірки, помідори, шпинат, болгарський перець. Це не лише поліпшить смак бутербродів, а й збагатить ваш перекус безліччю украй важливих нутрієнтів.



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Майонезу є здорова альтернатива

Замініть магазинний майонез на приготований власноруч або ж на інший домашній соус. І не ігноруйте гірчицю – вона багата на антиоксиданти, залізо, кальцій, фосфор та селен.



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Додавайте трохи оливкової олії

Оливкова олія зробить сендвіч мегакорисним завдяки омега-3-жирним кислотам та антиоксидантам. З оливковою олією можна приготувати заправку. Вона чудово замінить майонез чи будь-який інший соус на його основі, анітрохи не програвши їм у смаку.



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