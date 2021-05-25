Просто уделите немного больше времени заготовкам и проявите чуток фантазии. Вы будете довольны результатом.

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Хлеб имеет значение

Для бутербродов можно использовать хлеб из муки не только высшего сорта, но и гораздо более полезной цельнозерновой, и не на термофильных спиртовых дрожжах, а на закваске.



Фото kuhari

Готовьте мясо самостоятельно

Мясо для бутербродов лучше готовить дома. Запеките в духовке или на гриле курицу, индейку либо нежирные части свинины, а затем нарежьте тоненькими ломтиками или же измельчите.



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Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

Овощи также важны

Добавляйте в бутерброды свежие овощи и зелень: огурцы, помидоры, шпинат, болгарский перец. Это не только улучшит вкус бутербродов, но и обогатит ваш перекус многими крайне важными нутриентами.



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Фото smachno

Майонезу есть здоровая альтернатива

Замените магазинный майонез приготовленным собственноручно или же другим домашним соусом. И не игнорируйте горчицу – она богата антиоксидантами, железом, кальцием, фосфором и селеном.



Фото kuhari

Добавляйте капельку оливкового масла

Оливковое масло сделает сэндвич мегаполезным благодаря омега-3-жирным кислотам и антиоксидантам. С оливковым маслом можно приготовить заправку. Она прекрасно заменит майонез или любой другой соус не его основе, нисколько не проиграв им во вкусе.





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