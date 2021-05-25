Просто уделите немного больше времени заготовкам и проявите чуток фантазии. Вы будете довольны результатом.
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Хлеб имеет значение
Для бутербродов можно использовать хлеб из муки не только высшего сорта, но и гораздо более полезной цельнозерновой, и не на термофильных спиртовых дрожжах, а на закваске.
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Готовьте мясо самостоятельно
Мясо для бутербродов лучше готовить дома. Запеките в духовке или на гриле курицу, индейку либо нежирные части свинины, а затем нарежьте тоненькими ломтиками или же измельчите.
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Овощи также важны
Добавляйте в бутерброды свежие овощи и зелень: огурцы, помидоры, шпинат, болгарский перец. Это не только улучшит вкус бутербродов, но и обогатит ваш перекус многими крайне важными нутриентами.
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Майонезу есть здоровая альтернатива
Замените магазинный майонез приготовленным собственноручно или же другим домашним соусом. И не игнорируйте горчицу – она богата антиоксидантами, железом, кальцием, фосфором и селеном.
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Добавляйте капельку оливкового масла
Оливковое масло сделает сэндвич мегаполезным благодаря омега-3-жирным кислотам и антиоксидантам. С оливковым маслом можно приготовить заправку. Она прекрасно заменит майонез или любой другой соус не его основе, нисколько не проиграв им во вкусе.
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