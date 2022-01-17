Як зробити ліниві суші у формочках для випікання: домашній рецепт
Джерело:5-Minute Crafts
Для того, щоб приготувати традиційні суші та роли, потрібен час і вміння. Для фанатів страви пропонуємо лінивий рецепт, який легко повторити вдома.
Багато людей люблять японську кухню. Але іноді хочеться спробувати щось на кшталт суші вдома. На приготування вам знадобиться 5 хвилин, не враховуючи часу, необхідного для відварювання рису.
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Ліниві суші у формочках для випікання
Інгредієнти:
- рис для суші;
- 200 грамів слабосоленого лосося;
- 2 листи норі;
- вершковий сир;
- 2 столові ложки рисового оцту;
- соєвий соус;
- силіконова форма для випікання.
Інгредієнти для лінивих суші / Фото 5-Minute Crafts
Як приготувати
Відваріть рис, дотримуючись інструкцій на упаковці. У вас повинно вийти близько 300 грамів готового рису. Додайте до нього рисовий оцет та перемішайте.
Пошматуйте норі та перемішайте їх з рисом. Візьміть силіконову форму для випікання. Ви також можете використовувати форму для льоду. На дно покладіть тонкий шматочок риби. Додайте 1 чайну ложку вершкового сиру на кожне дно. За бажанням можна додати скибочки огірка або авокадо.
Зверху покладіть рис. Обережно дістаньте суші з форми.
Готуємо у формочках / Фото 5-Minute Crafts
Подавайте ліниві суші з соєвим соусом, маринованим імбиром і васабі. Смачного!