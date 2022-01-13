Українсько-хорватська кримінальна драма складається із 6 серій, що виходили на платформі OLL.TV щоп'ятниці з 10 грудня. Станом на зараз весь серіал "Зломовчання" можна подивитися онлайн на сервісі OLL.TV.

Дізнавайтесь більше Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал

Кіномани захоплені головною героїнею серіалу, яку зіграла відома українська акторка Ксенія Мішина. Вони зізнаються: дивилися стрічку "в мурашках" і з нетерпінням чекали прем'єру нових епізодів.

Прем'єра "Зломовчання": дивіться відео

Реакція глядачів після перегляду "Зломовчання"

Ті, хто вже встиг переглянути "Зломовчання", наголошують, що стали справжніми фанатами серіалу. Дехто з глядачів настільки захопився стрічкою, що подивився всі серії ледь не за одну ніч.

Чудовий серіал! Всі серії за ніч – не могла зупинитися,

– пише Ольга.

"На одному подиху… Дуже потужно і мурашечно", – ділиться глядачка Катерина.



Ксенія Мішина у "Зломовчанні" / Фото OLL.TV

Чи не всі глядачі акцентують на соціальній проблемі серіалу. Вони переконані, що часто наше мовчання призводить до неминучого зла. Тема сексуального рабства – актуальна в усьому світі, і про неї не треба мовчати!

Це не просто серіал, а екранізована жорстока реальність. Говоріть зі своїми дітьми, вчіть їх довіряти вам. Щоб, не зважаючи ні на що, вони могли вам про все розповісти, щоб в разі чого знали, куди звернутись… На жаль, потрапити у халепу дуже легко,

– наголосила після перегляду серіалу Наталія.

"Всі тяжкі злочини відбуваються через наше мовчання", – додає користувачка мережі Віра.

Коментарі глядачів серіалу "Зломовчання" / Фото OLL.TV

"Зломовчання" сподобається прихильникам популярного шведсько-данського серіалу "Міст" (Broen). У цьому переконаний глядач Юрій.

У стилі шведсько-данського серіалу "Міст". Драма дуже схожа, колорит усіх сцен, навіть хорватські детективи нагадали Саґу і Мартіна. Сюжет розвивається повільно, ловиться з першого епізоду і не відпускає до самого кінця. Однозначний плюс - це мінісеріал із 6 серій,

– прокоментував кіноман.

Інші поціновувачі детективних серіалів також високо оцінили "Зломовчання". Захопливий сюжет новинки OLL.TV порівняли навіть із легендарним "Твін Піксом". Тому чимало людей сподіваються, що автори серіалу не зупиняться та продовжать проєкт на 2 сезон.

Відгуки читачів / Скриншот Глянула перші серії і просто вау. Дуже хороша робота. Хочеться більше якісного кіно на українському телебаченні,

– додала користувачка мережі Катерина.

Короткий сюжет "Зломовчання"

Дія серіалу розгортаються в наші дні в Хорватії та Україні. Бізнес-леді та голова благодійного фонду Ольга дізнається, що в Києві за невідомих обставин зникає її племінниця-підліток. Головна героїня вирушає на її пошуки.

У хорватському містечку Осієк Ольга знайомиться з місцевим поліцейським Володимиром і журналістом Стрібором. Утрьох вони дізнаються про низку інших схожих зникнень дівчат. Чи пов’язано це з племінницею Ольги та хто стоїть за всіма злочинами – усе це глядачі дізнаються після перегляду серіалу на OLL.TV.



Про що розповідається у "Зломовчанні" / Фото OLL.TV

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