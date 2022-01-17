Многие любят японскую кухню. Но иногда хочется попробовать что-нибудь вроде суши дома. На приготовление вам понадобится 5 минут, не считая времени, необходимого для отваривания риса.
Интересно Все серии "Зломовчання" с Ксенией Мишиной уже появились на OLL.TV: отзывы зрителей
Ленивые суши в формочках для выпечки
Ингредиенты:
- рис для суши;
- 200 граммов слабосоленого лосося;
- 2 листа нори;
- сливочный творог;
- 2 столовые ложки рисового уксуса;
- соевый соус;
- силиконовая форма для выпечки.
Ингредиенты для ленивых суши / Фото 5-Minute Crafts
Как приготовить
Отварите рис, следуя инструкциям на упаковке. У вас должно получиться около 300 граммов готового риса. Добавьте в него рисовый уксус и перемешайте.
Разорвите норы и перемешайте их с рисом. Возьмите силиконовую форму для выпечки. Вы также можете использовать форму для льда. На дно положите тонкий кусочек рыбы. Добавьте 1 чайную ложку сливочного творога на каждое дно. По желанию можно добавить ломтики огурца или авокадо. Сверху положите рис. Осторожно извлеките суши из формы.
Готовим в формочках / Фото 5-Minute Crafts
Подавайте ленивые суши с соевым соусом, маринованным имбирем и васаби. Приятного аппетита!