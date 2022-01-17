Багато людей люблять японську кухню. Але іноді хочеться спробувати щось на кшталт суші вдома. На приготування вам знадобиться 5 хвилин, не враховуючи часу, необхідного для відварювання рису.

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Ліниві суші у формочках для випікання

Інгредієнти:

рис для суші;

200 грамів слабосоленого лосося;

2 листи норі;

вершковий сир;

2 столові ложки рисового оцту;

соєвий соус;

силіконова форма для випікання.



Інгредієнти для лінивих суші / Фото 5-Minute Crafts

Як приготувати

Відваріть рис, дотримуючись інструкцій на упаковці. У вас повинно вийти близько 300 грамів готового рису. Додайте до нього рисовий оцет та перемішайте.

Пошматуйте норі та перемішайте їх з рисом. Візьміть силіконову форму для випікання. Ви також можете використовувати форму для льоду. На дно покладіть тонкий шматочок риби. Додайте 1 чайну ложку вершкового сиру на кожне дно. За бажанням можна додати скибочки огірка або авокадо.

Зверху покладіть рис. Обережно дістаньте суші з форми.



Готуємо у формочках / Фото 5-Minute Crafts

Подавайте ліниві суші з соєвим соусом, маринованим імбиром і васабі. Смачного!