Як зробити годівнички з підручних засобів: фото

07:40

Що необхідно птахам взимку? Тільки тепле місце проживання і їжа. Але ні першого, ні другого у них в зимовий період немає. Тому ми повинні забезпечити птахів хоча б харчуванням, за яке вони сторицею відплатять нам навесні, коли будуть знищувати шкідників.