Як зробити годівнички з підручних засобів: фото
Що необхідно птахам взимку? Тільки тепле місце проживання і їжа. Але ні першого, ні другого у них в зимовий період немає. Тому ми повинні забезпечити птахів хоча б харчуванням, за яке вони сторицею відплатять нам навесні, коли будуть знищувати шкідників.
Тому найменше, що ми можемо зробити для наших пернатих друзів це виготовити годівнички. Якщо не знаєте, як зробити, скористайтеся добіркою, яку для вас підготували Ідеї 24.
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