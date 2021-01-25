Как сделать кормушки из подручных средств: фото
Что необходимо птицам зимой? Только теплое место проживания и еда. Но ни того, ни другого у них в зимний период нет. Поэтому мы должны обеспечить птиц хотя бы питанием, за которое они сторицей отплатят нам весной, когда будут уничтожать вредителей.
Поэтому самое малое, что мы можем сделать для наших пернатых друзей это изготовить им кормушки. Если не знаете, как сделать, воспользуйтесь подборкой, которую для вас подготовили Идеи 24.
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Банки от краски не стоит выбрасывать
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Плетеная корзина будет хорошим домом для птиц
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А как вам такой вариант
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От такого дома никто не откажется
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