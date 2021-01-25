Что необходимо птицам зимой? Только теплое место проживания и еда. Но ни того, ни другого у них в зимний период нет. Поэтому мы должны обеспечить птиц хотя бы питанием, за которое они сторицей отплатят нам весной, когда будут уничтожать вредителей.

Поэтому самое малое, что мы можем сделать для наших пернатых друзей это изготовить им кормушки. Если не знаете, как сделать, воспользуйтесь подборкой, которую для вас подготовили Идеи 24. Читайте также: Что подарить тем, кто не представляет своей жизни без кота: 33 оригинальные идеи Банки от краски не стоит выбрасывать

Фото pinterest Плетеная корзина будет хорошим домом для птиц

Фото pinterest Апельсиновые корки тоже пригодятся

Фото pinterest А как вам такой вариант

Фото pinterest От такого дома никто не откажется

Фото pinterest Деревянная колода тоже пригодится

Фото pinterest Как вам кормушка-зонтик

Фото pinterest Жестяная банка тоже понадобится

Фото pinterest