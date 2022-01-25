Як зробити екобомби для ванни: усе необхідне є у вашому домі
Джерело:5-Minute Crafts
Бомби для ванни – не лише чудовий аксесуар, а й неймовірний подарунок для рідних та друзів. Зробіть їх з екозасобів, які легко знайти в кожного вдома.
Якщо ви досі думали, що зробити бомбу для ванни вдома – не можливо, то ми розвіємо цей міф. Для деяких людей це може стати навіть прибутковим хобі.
Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
Як зробити екобомбу для ванни
Що знадобиться:
- кавомолка (необов'язково)
- миска;
- ложка;
- форма для бомби (наприклад, форма для мила і пластиліну, яйце Kinder Surprise тощо)
- 2 столові ложки харчової соди;
- 1 столова ложка морської солі або ще харчової соди;
- 1 столова ложка лимонної кислоти.
Додаткові інгредієнти, які ви можете додати, якщо хочете:
- 20 крапель харчового барвника;
- 15 крапель ароматизатора;
- 5 крапель ефірної олії;
- висушені квіти для прикраси.
Приготування
Якщо використовуєте морську сіль, то подрібніть її в кавомолці. Ви можете пропустити цей крок, якщо використовуєте сіль дрібного помелу.
Покладіть соду і сіль в миску і розімніть її ложкою, ретельно розтираючи по краях посуду.
Додайте барвник, ароматизатор та ефірну олію за бажанням.
Екобомбочка для ванни вдома / Фото 5-Minute Crafts
Все дуже ретельно перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок.Додайте лимонну кислоту і ще раз добре перемішайте.
Викладіть масу у форму шарами, щільно притискаючи. Обережно витягніть бомбочку для ванни з форми, покладіть її на паперовий рушник і залиште висихати на 24 години.
Готова бомба для ванни / Фото 5-Minute Crafts
Поради
- Якщо ви хочете використати бомбу одразу, то можете пропустити етап сушіння. У цьому випадку хімічна реакція пройде швидше і активніше.
- На дно форми при виготовленні можна покласти засушені квіти, наприклад, ромашку або блискітки.
- Щоб зробити бомбу в двох кольорах, зробіть дві різні суміші і викладіть їх шарами, чергуючи їх так, як вам подобається.