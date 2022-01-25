Як зробити екобомби для ванни: усе необхідне є у вашому домі

25 січня 2022 , 21:23
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Джерело:

5-Minute Crafts

Бомби для ванни – не лише чудовий аксесуар, а й неймовірний подарунок для рідних та друзів. Зробіть їх з екозасобів, які легко знайти в кожного вдома.

Якщо ви досі думали, що зробити бомбу для ванни вдома – не можливо, то ми розвіємо цей міф. Для деяких людей це може стати навіть прибутковим хобі.

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Як зробити екобомбу для ванни

Що знадобиться:

  • кавомолка (необов'язково)
  • миска;
  • ложка;
  • форма для бомби (наприклад, форма для мила і пластиліну, яйце Kinder Surprise тощо)
  • 2 столові ложки харчової соди;
  • 1 столова ложка морської солі або ще харчової соди;
  • 1 столова ложка лимонної кислоти.

Додаткові інгредієнти, які ви можете додати, якщо хочете:

  • 20 крапель харчового барвника;
  • 15 крапель ароматизатора;
  • 5 крапель ефірної олії;
  • висушені квіти для прикраси.

Приготування

Якщо використовуєте морську сіль, то подрібніть її в кавомолці. Ви можете пропустити цей крок, якщо використовуєте сіль дрібного помелу.

Покладіть соду і сіль в миску і розімніть її ложкою, ретельно розтираючи по краях посуду.
Додайте барвник, ароматизатор та ефірну олію за бажанням.


Екобомбочка для ванни вдома / Фото 5-Minute Crafts

Все дуже ретельно перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок.Додайте лимонну кислоту і ще раз добре перемішайте.

Викладіть масу у форму шарами, щільно притискаючи. Обережно витягніть бомбочку для ванни з форми, покладіть її на паперовий рушник і залиште висихати на 24 години.


Готова бомба для ванни / Фото 5-Minute Crafts

Поради

  • Якщо ви хочете використати бомбу одразу, то можете пропустити етап сушіння. У цьому випадку хімічна реакція пройде швидше і активніше.
  • На дно форми при виготовленні можна покласти засушені квіти, наприклад, ромашку або блискітки.
  • Щоб зробити бомбу в двох кольорах, зробіть дві різні суміші і викладіть їх шарами, чергуючи їх так, як вам подобається.
Автор: Марта Кушка