Якщо ви досі думали, що зробити бомбу для ванни вдома – не можливо, то ми розвіємо цей міф. Для деяких людей це може стати навіть прибутковим хобі.

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Як зробити екобомбу для ванни

Що знадобиться:

кавомолка (необов'язково)

миска;

ложка;

форма для бомби (наприклад, форма для мила і пластиліну, яйце Kinder Surprise тощо)

2 столові ложки харчової соди;

1 столова ложка морської солі або ще харчової соди;

1 столова ложка лимонної кислоти.

Додаткові інгредієнти, які ви можете додати, якщо хочете:

20 крапель харчового барвника;

15 крапель ароматизатора;

5 крапель ефірної олії;

висушені квіти для прикраси.

Приготування

Якщо використовуєте морську сіль, то подрібніть її в кавомолці. Ви можете пропустити цей крок, якщо використовуєте сіль дрібного помелу.

Покладіть соду і сіль в миску і розімніть її ложкою, ретельно розтираючи по краях посуду.

Додайте барвник, ароматизатор та ефірну олію за бажанням.



Екобомбочка для ванни вдома / Фото 5-Minute Crafts

Все дуже ретельно перемішайте до однорідності, щоб не було грудочок.Додайте лимонну кислоту і ще раз добре перемішайте.

Викладіть масу у форму шарами, щільно притискаючи. Обережно витягніть бомбочку для ванни з форми, покладіть її на паперовий рушник і залиште висихати на 24 години.



Готова бомба для ванни / Фото 5-Minute Crafts

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