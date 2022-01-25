Если вы до сих пор думали, что сделать бомбу для ванной дома – невозможно, то мы развеем этот миф. Для некоторых людей это может стать даже прибыльным хобби.
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Как сделать экобомбу для ванны.
Что понадобится:
- кофемолка (необязательно)
- чаша;
- кровати;
- форма для бомбы (например, форма для мыла и пластилина, яйцо Kinder Surprise и т.д.)
- 2 столовые ложки пищевой соды;
- 1 столовая ложка морской соли или пищевой соды;
- 1 столовая ложка лимонной кислоты.
Дополнительные ингредиенты , которые вы можете добавить, если хотите:
- 20 капель пищевого красителя;
- 15 капель ароматизатора;
- 5 капель эфирного масла;
- высушенные цветы для украшения.
Приготовление
Если вы используете морскую соль, то измельчите ее в кофемолке. Вы можете пропустить этот шаг, используя соль мелкого помола.
Положите соду и соль в миску и разомните ее ложкой, тщательно растирая по краям посуды.
Добавить краситель, ароматизатор и эфирное масло по желанию.
Экобомбочка для ванной дома / Фото 5-Minute Crafts
Все очень тщательно перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте лимонную кислоту и еще раз хорошо перемешайте.
Выложите массу в форму слоями, плотно прижимая. Осторожно извлеките бомбочку для ванны из формы, положите ее на бумажное полотенце и оставьте высыхать на 24 часа.
Готовая бомба для ванны / Фото 5-Minute Crafts
Советы
- Если вы хотите использовать бомбу сразу, вы можете пропустить этап сушки. В этом случае химическая реакция пройдет быстрее и активнее.
- На дно формы при изготовлении можно положить засушенные цветы, например ромашку или блестки.
- Чтобы сделать бомбу в двух цветах, сделайте две разные смеси и выложите их слоями, чередуя их так, как вам нравится.