Як зробити чоловічий букет своїми руками: 5 оригінальних ідей

Перед жінкою часто постає питання: що подарувати своєму коханому, брату, батькові або хорошому другу? Чим їх здивувати? А що люблять чоловіки? Смачно поїсти! І найкращим подарунком стане їстівний букет, зроблений своїми руками. У цій статті ми зібрали кілька цікавих ідей, як зробити букет із різних продуктів і не тільки. І будьте впевнені, що такий подарунок надовго запам'ятається.
У цій статті ми пропонуємо вам майстер-клас, як зібрати смачну композицію з продуктів і алкоголю для чоловіка.
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Букет із рибою та пивом
Букет із рибою та пивом / Фото tridevici
Компоненти:
- 1 пляшка пива (бажано в скляній тарі);
- 3 – 5 штук сухої або в'яленої риби: ляща, вобли, тарані, коропа або будь-якої іншої за бажанням;
- 1 пакетик горішків або сухариків.
Матеріали:
- ножиці;
- палички для суші та шпажки;
- целофанова плівка;
- скотч;
- мотузка або красива стрічка;
- крафтовий папір.
Інструкція:
- Прикладіть до сушеної риби з протилежних сторін шпажки та обережно закрутіть у целофан. У вас вийде риба на паличці. Перев'яжіть її красивою стрічкою. Так потрібно зробити з кожною рибиною.
- До пляшки прикріпіть палички для суші.
- Сухарики та горішки закріпіть на шпажках, як і рибу.
- Візьміть усі продукти та оформляйте букет, прикріпивши їх до пива за допомогою скотчу.
- Тепер залишилося загорнути букет у крафтовий папір. Оформляйте його за своїм смаком
Букет із ковбасою та сиром
Букет із ковбасою та сиром / Фото mognotak
Компоненти:
- пляшка коньяку (горілки, вина);
- 1 лимон;
- 4 мисливські ковбаски та 2 копчені;
- 1 копчений сир;
- 5 помідорів чері;
- 1 сир "косиця";
- 4 стручки гострого перцю різного кольору;
- зелень.
Матеріали:
- шпажки;
- мотузка або стрічка;
- ножиці;
- скотч;
- пакувальний папір.
Інструкція:
- Ділимо навпіл сир і всі ковбаски, насаджуючи кожну половинку на паличку.
- Вимиваємо всі овочі та насухо протираємо їх. Лимон розрізаємо навпіл. У кожну половинку вставляємо 2 – 3 шпажки.
- Перець і помідори також насаджуємо на палички. До кожної грані пляшки прикладаємо 2 шпажки та добре закріплюємо їх скотчем.
- Тепер збираємо букет. Починаємо з алкоголю.
- До пляшки прикладаємо продукти та фіксуємо шпажки скотчем. Намагайтеся рухатися від високого до низького. Довгі інгредієнти розміщуємо за пляшкою, а найкоротші, наприклад, помідори, перед нею. По краях прикрашаємо зеленню. Низ необхідно вирівняти, зрізуючи зайві кінці шпажок.
- Щоб не вирівнювати шпажки, можна згорнути аркуш паперу по діагоналі, не поєднуючи кінці. Візьміть два квадрати пакувального паперу, діагоналі яких дорівнюють висоті паперу, і додайте ще 20 сантиметрів.
- Один квадрат загортаємо кутом вгору, і, продовжуючи діагональ, кладемо букет. Краї паперу загортаємо всередині по ширині. Отримуємо 2 трикутники.
- Потім, підвертаючи нижній кінчик так, щоб він закрив шпажки, закріплюємо перший квадрат скотчем.
- Другий лист також кладемо вгору кінцем під уже майже готовий букет. Тепер краї по ширині загортаємо, зробивши їх вузькими, та закриваємо перший шар.
- Обв'язуємо низ стрічкою/мотузкою.
Букет з пивом та закусками
Букет із пивом та закусками / Фото hobbyhyper
Компоненти:
- 8 – 10 штук копчених ковбасок (для пива, мисливські або інші);
- 2 пляшки пива;
- 1 сир копчений або твердих сортів;
- 1 лимон/лайм;
- 2 булочки/шматочки хліба;
- овочі (помідори, червоний перець, огірок);
Матеріали:
- скотч;
- шпажки;
- обгортковий папір;
- стрічка.
Інструкція:
- Розріжемо навпіл ковбаски та сир "косиця", з твердого сиру робимо прямокутні брусочки.
- На пляшку з пивом кріпимо 4 – 5 шпажок, обмотуючи їх добре скотчем. Теж робимо і з другою пляшкою.
- На булочки нанизуємо 2 палички, для трикутників хліба вистачить і однієї, протикаємо їх біля скоринки.
- Всі овочі також нанизуємо.
- Навпіл ріжемо лимон, половинки загортаємо в харчову плівку і вставляємо шпажки.
- Тепер можна формувати презент. Беремо обидві пляшки та фіксуємо їх разом. За ними розташовуємо високі інгредієнти, наприклад, перець, ковбаски.
- По краях красиво розгортаємо хліб/булочки. Перед ними закріпляємо сир, помідори тощо.
- У зібраного букета відрізаємо зайві шпажки. Залишається тільки упакувати букет на ваш розсуд.
Букет із раками та пивом
Букет із раками та пивом / Фото woomenblog
Компоненти:
- 1 пляшка пива в скляній тарі;
- 1 кілограм раків;
- сіль;
- 1 лимон;
- 5 штук гіркого червоного перцю.
Матеріали:
обгортковий папір;
дерев'яні шпажки:
пінопласт;
скотч.
Інструкція:
- Раки попередньо слід відварити в підсоленій воді.
- До пляшки прикладаємо 2 шпажки та добре закріплюємо їх скотчем.
- Лимон нарізаємо шматочками та нанизуємо на палички. У раків потрібно відігнути хвіст, і проткнути тіло шпажкою.
- Далі збираємо букет. Укладаємо раків віялом і додаємо лимон, обмотуємо палички скотчем.
- Закріплюємо композицію на пінопласті.
- Загортаємо у пакувальний папір.
Букет із коньяком та ковбасою
Букет із коньяком та ковбасою / Фото gidgood
Компоненти:
- 3 палки ковбаси різного ґатунку;
- 300 грамів бекону;
- 0,5 кілограма копченого філе/окісту;
- 1 пляшка коньяку;
- 0,5 кілограма сосисок;
- 2 багети;
- 1 упаковка буженини.
Матеріали:
- дерев'яні шпажки;
- скотч;
- пакувальний папір;
- мотузка.
Інструкція:
- Палки ковбаси та багети – самостійні одиниці композиції. М'ясні продукти: шматки буженини, бекону, копченого філе та сосиски обережно треба нанизати на палички.
- Пляшку насадити на "факел" із бамбукових паличок (5 штук приєднують до граней пляшки та за допомогою скотчу закріплюють).
- Коли все підготовлено, збирають букет, починаючи з пляшки коньяку. Склавши композицію з усіх інгредієнтів, зав'язують шпажки та вирівнюють їх. Для більшої впевненості можна букет закріпити на пінопласті.
- Залишився останній штрих – упакувати букет, існує безліч способів для цього.
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Букет, виготовлений своїми руками, доречний для будь-якого свята. Ви можете зібрати винуватцю свята його улюблені ласощі в єдиному подарунку, зробивши його унікальним. Подібні букети прості у виконанні та порадують будь-кого. Повірте, такий презент оцінить будь-який чоловік.