Перед жінкою часто постає питання: що подарувати своєму коханому, брату, батькові або хорошому другу? Чим їх здивувати? А що люблять чоловіки? Смачно поїсти! І найкращим подарунком стане їстівний букет, зроблений своїми руками. У цій статті ми зібрали кілька цікавих ідей, як зробити букет із різних продуктів і не тільки. І будьте впевнені, що такий подарунок надовго запам'ятається.

У цій статті ми пропонуємо вам майстер-клас, як зібрати смачну композицію з продуктів і алкоголю для чоловіка.

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Букет із рибою та пивом

Букет із рибою та пивом / Фото tridevici

Компоненти:

1 пляшка пива (бажано в скляній тарі);

3 – 5 штук сухої або в'яленої риби: ляща, вобли, тарані, коропа або будь-якої іншої за бажанням;

1 пакетик горішків або сухариків.

Матеріали:

ножиці;

палички для суші та шпажки;

целофанова плівка;

скотч;

мотузка або красива стрічка;

крафтовий папір.

Інструкція:

Прикладіть до сушеної риби з протилежних сторін шпажки та обережно закрутіть у целофан. У вас вийде риба на паличці. Перев'яжіть її красивою стрічкою. Так потрібно зробити з кожною рибиною. До пляшки прикріпіть палички для суші. Сухарики та горішки закріпіть на шпажках, як і рибу. Візьміть усі продукти та оформляйте букет, прикріпивши їх до пива за допомогою скотчу. Тепер залишилося загорнути букет у крафтовий папір. Оформляйте його за своїм смаком

Букет із ковбасою та сиром

Букет із ковбасою та сиром / Фото mognotak

Компоненти:

пляшка коньяку (горілки, вина);

1 лимон;

4 мисливські ковбаски та 2 копчені;

1 копчений сир;

5 помідорів чері;

1 сир "косиця";

4 стручки гострого перцю різного кольору;

зелень.

Матеріали:

шпажки;

мотузка або стрічка;

ножиці;

скотч;

пакувальний папір.

Інструкція:

Ділимо навпіл сир і всі ковбаски, насаджуючи кожну половинку на паличку. Вимиваємо всі овочі та насухо протираємо їх. Лимон розрізаємо навпіл. У кожну половинку вставляємо 2 – 3 шпажки. Перець і помідори також насаджуємо на палички. До кожної грані пляшки прикладаємо 2 шпажки та добре закріплюємо їх скотчем. Тепер збираємо букет. Починаємо з алкоголю. До пляшки прикладаємо продукти та фіксуємо шпажки скотчем. Намагайтеся рухатися від високого до низького. Довгі інгредієнти розміщуємо за пляшкою, а найкоротші, наприклад, помідори, перед нею. По краях прикрашаємо зеленню. Низ необхідно вирівняти, зрізуючи зайві кінці шпажок. Щоб не вирівнювати шпажки, можна згорнути аркуш паперу по діагоналі, не поєднуючи кінці. Візьміть два квадрати пакувального паперу, діагоналі яких дорівнюють висоті паперу, і додайте ще 20 сантиметрів. Один квадрат загортаємо кутом вгору, і, продовжуючи діагональ, кладемо букет. Краї паперу загортаємо всередині по ширині. Отримуємо 2 трикутники. Потім, підвертаючи нижній кінчик так, щоб він закрив шпажки, закріплюємо перший квадрат скотчем. Другий лист також кладемо вгору кінцем під уже майже готовий букет. Тепер краї по ширині загортаємо, зробивши їх вузькими, та закриваємо перший шар. Обв'язуємо низ стрічкою/мотузкою.

Букет з пивом та закусками

Букет із пивом та закусками / Фото hobbyhyper

Компоненти:

8 – 10 штук копчених ковбасок (для пива, мисливські або інші);

2 пляшки пива;

1 сир копчений або твердих сортів;

1 лимон/лайм;

2 булочки/шматочки хліба;

овочі (помідори, червоний перець, огірок);

Матеріали:

скотч;

шпажки;

обгортковий папір;

стрічка.

Інструкція:

Розріжемо навпіл ковбаски та сир "косиця", з твердого сиру робимо прямокутні брусочки.

На пляшку з пивом кріпимо 4 – 5 шпажок, обмотуючи їх добре скотчем. Теж робимо і з другою пляшкою. На булочки нанизуємо 2 палички, для трикутників хліба вистачить і однієї, протикаємо їх біля скоринки. Всі овочі також нанизуємо.

Навпіл ріжемо лимон, половинки загортаємо в харчову плівку і вставляємо шпажки. Тепер можна формувати презент. Беремо обидві пляшки та фіксуємо їх разом. За ними розташовуємо високі інгредієнти, наприклад, перець, ковбаски. По краях красиво розгортаємо хліб/булочки. Перед ними закріпляємо сир, помідори тощо. У зібраного букета відрізаємо зайві шпажки. Залишається тільки упакувати букет на ваш розсуд.

Букет із раками та пивом

Букет із раками та пивом / Фото woomenblog

Компоненти:

1 пляшка пива в скляній тарі;

1 кілограм раків;

сіль;

1 лимон;

5 штук гіркого червоного перцю.

Матеріали:

обгортковий папір;

дерев'яні шпажки:

пінопласт;

скотч.

Інструкція:

Раки попередньо слід відварити в підсоленій воді.

До пляшки прикладаємо 2 шпажки та добре закріплюємо їх скотчем. Лимон нарізаємо шматочками та нанизуємо на палички. У раків потрібно відігнути хвіст, і проткнути тіло шпажкою. Далі збираємо букет. Укладаємо раків віялом і додаємо лимон, обмотуємо палички скотчем.

Закріплюємо композицію на пінопласті. Загортаємо у пакувальний папір.

Букет із коньяком та ковбасою

Букет із коньяком та ковбасою / Фото gidgood

Компоненти:

3 палки ковбаси різного ґатунку;

300 грамів бекону;

0,5 кілограма копченого філе/окісту;

1 пляшка коньяку;

0,5 кілограма сосисок;

2 багети;

1 упаковка буженини.

Матеріали:

дерев'яні шпажки;

скотч;

пакувальний папір;

мотузка.

Інструкція:

Палки ковбаси та багети – самостійні одиниці композиції. М'ясні продукти: шматки буженини, бекону, копченого філе та сосиски обережно треба нанизати на палички. Пляшку насадити на "факел" із бамбукових паличок (5 штук приєднують до граней пляшки та за допомогою скотчу закріплюють).

Коли все підготовлено, збирають букет, починаючи з пляшки коньяку. Склавши композицію з усіх інгредієнтів, зав'язують шпажки та вирівнюють їх. Для більшої впевненості можна букет закріпити на пінопласті. Залишився останній штрих – упакувати букет, існує безліч способів для цього.

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Букет, виготовлений своїми руками, доречний для будь-якого свята. Ви можете зібрати винуватцю свята його улюблені ласощі в єдиному подарунку, зробивши його унікальним. Подібні букети прості у виконанні та порадують будь-кого. Повірте, такий презент оцінить будь-який чоловік.