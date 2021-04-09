Перед женщинами время от времени встает вопрос: что подарить любимому, брату, отцу или хорошему другу? Чем их удивить? Что вообще любят мужчины? Конечно же, вкусно поесть! Поэтому лучшим подарком для них станет съедобный букет. Мы собрали несколько интересных идей, как своими руками сделать букет из продуктов и не только. И будьте уверены: такой подарок надолго запомнится!

Предлагаем вам 5 мастер-классов по сбору вкусных праздничных композиций для мужчин. Читайте также Как красиво преподнести подарок: отличные идеи для весенней упаковки Букет с рыбой и пивом Букет с рыбой и пивом / Фото tridevici Компоненты: 1 бутылка пива (желательно в стеклянной таре);

3 – 5 штук сухой или вяленой рыбы: леща, воблы, тарани, карпа или любой другой по желанию;

5 штук сухой или вяленой рыбы: леща, воблы, тарани, карпа или любой другой по желанию; 1 пакетик орешков или сухариков. Материалы: ножницы;

палочки для суши и шпажки;

целлофановая пленка;

скотч;

веревка или красивая лента;

крафтовая бумага. Инструкция: Приложите к сушеной рыбе с противоположных сторон шпажки и осторожно закрутите в целлофан. У вас получится рыба на палочке. Перевяжите ее красивой лентой. Так нужно сделать с каждой рыбой. К бутылке прикрепите палочки для суши. Сухарики и орешки закрепите на шпажках, как и рыбу. Возьмите все продукты и оформляйте букет, прикрепив их к пиву с помощью скотча. Теперь осталось завернуть букет в крафтовую бумагу. Оформляйте его по своему вкусу Букет с колбасой и сыром Букет с колбасой и сыром / Фото mognotak Компоненты: бутылка коньяка (водки, вина);

1 лимон;

4 охотничьи колбаски и 2 копченые;

1 копченый сыр;

5 помидоров черри;

1 сыр "косичка";

4 стручка острого перца разного цвета

зелень. Материалы: шпажки;

веревка или лента;

ножницы;

скотч;

упаковочная бумага. Инструкция: Делим пополам сыр и все колбаски, насаждая каждую половинку на палочку. Вымываем все овощи и насухо протираем их. Лимон разрезаем пополам. В каждую половинку вставляем 2 – 3 шпажки. Перец и помидоры также насаживаем на палочки. К каждой грани бутылки прикладываем 2 шпажки и хорошо закрепляем их скотчем. Теперь собираем букет. Начинаем с алкоголя. К бутылке прикладываем продукты и фиксируем шпажки скотчем. Старайтесь двигаться от высокого к низкому. Длинные ингредиенты размещаем за бутылкой, а самые короткие, например, помидоры, перед ней. По краям украшаем зеленью. Низ необходимо выровнять, срезая лишние концы шпажек. Чтобы не выравнивать шпажки, можно свернуть лист бумаги по диагонали, не объединяя концы. Возьмите два квадрата упаковочной бумаги, диагонали которых равны высоте бумаги, и добавьте еще 20 сантиметров. Один квадрат заворачиваем углом вверх, и, продолжая диагональ, кладем букет. Края бумаги заворачиваем внутри по ширине. Получаем 2 треугольника. Затем, подворачивая нижний кончик так, чтобы он закрыл шпажки, закрепляем первый квадрат скотчем. Второй лист также кладем вверх концом под уже почти готовый букет. Теперь края по ширине заворачиваем, сделав их узкими, и закрываем первый слой. Обвязываем низ лентой / веревкой. Букет с пивом и закусками Букет с пивом и закусками / Фото hobbyhyper Компоненты: 8 – 10 штук копченых колбасок (для пива, охотничьи или другие);

10 штук копченых колбасок (для пива, охотничьи или другие); 2 бутылки пива;

1 сыр копченый или твердых сортов;

1 лимон / лайм;

2 булочки / кусочки хлеба;

овощи (помидоры, красный перец, огурец) Материалы: скотч;

шпажки;

оберточная бумага;

лента. Инструкция: Разрезаем пополам колбаски и сыр "косичка", из твердого сыра делаем прямоугольные брусочки.

На бутылку с пивом крепим 4 – 5 шпажек, обматывая их хорошо скотчем. Тоже делаем и со второй бутылкой. На булочки нанизываем 2 палочки, для треугольников хлеба хватит и одной, протыкаем их возле корочки. Все овощи также нанизываем.

Пополам режем лимон, половинки заворачиваем в пищевую пленку и вставляем шпажки. Теперь можно формировать презент. Берем обе бутылки и фиксируем их вместе. За ними располагаем высокие ингредиенты, например, перец, колбаски. По краям красиво размещаем хлеб / булочки. Перед ними закрепляем сыр, помидоры и тому подобное. Отрезаем лишние шпажки в собранном букете . Остается только упаковать букет на ваше усмотрение. Букет с раками и пивом Букет с раками и пивом / Фото woomenblog Компоненты: 1 бутылка пива в стеклянной таре;

1 килограмм раков;

соль;

1 лимон;

5 штук горького красного перца. Материалы: оберточная бумага;

деревянные шпажки:

пенопласт;

скотч. Инструкция: Раки предварительно следует отварить в подсоленной воде.

К бутылке прикладываем 2 шпажки и хорошо закрепляем их скотчем. Лимон нарезаем кусочками и нанизываем на палочки. Ракам нужно отогнуть хвост, и проткнуть тело шпажкой. Далее собираем букет. Вкладываем раков веером и добавляем лимон, обматываем палочки скотчем.

Закрепляем композицию на пенопласте. Заворачиваем в упаковочную бумагу. Букет с коньяком и колбасой Букет с коньяком и колбасой​ / Фото gidgood Компоненты: 3 палки колбасы разного сорта;

300 граммов бекона;

0,5 килограмма копченого филе / окорока;

1 бутылка коньяка;

0,5 килограмма сосисок;

2 багета;

1 упаковка буженины. Материалы: деревянные шпажки;

скотч;

упаковочная бумага;

веревка. Инструкция: Палки колбасы и багеты – самостоятельные единицы композиции. Мясные продукты: куски буженины, бекона, копченого филе и сосиски осторожно надо нанизать на палочки. Бутылку насадить на "факел" из бамбуковых палочек (5 штук присоединяют к граням бутылки и с помощью скотча закрепляют).

Когда все подготовлено, собирают букет, начиная с бутылки коньяка. Составив композицию из всех ингредиентов, завязывают шпажки и выравнивают их. Для большей уверенности можно букет закрепить на пенопласте. Остался последний штрих – упаковать букет, существует множество способов для этого. Это интересно В каждом мужчине живет ребенок: забавные фото, которые это подтверждают Букет, изготовленный своими руками, уместен для любого праздника. Вы можете собрать виновнику торжества его любимые лакомства в одном подарке, сделав его уникальным. Подобные букеты простые в исполнении и порадуют любого. Поверьте, такой презент оценит любой мужчина.