Наше життя складається зі звичок, які допомагають нам досягти поставлених цілей у житті. Звичайно, 2020 рік був непростим, але все в наших руках, щоб зробити 2021 рік кращим.

Ідеї 24 підготували кілька простих, але дієвих способів допомогти собі у 2021 році.

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Робіть перерви на роботі

Не забувайте відпочивати в робочий час. Вставайте, щоб розім'ятися кожні 45 хвилин.



Щоб краще працювати, навчіться відпочивати / Фото pixabay

Міняйте життя поступово

Хочете почати писати? Почніть з 2 сторінок в день. Хочете схуднути? Їжте з меншої тарілки.

Займайтеся спортом

Якщо хочете почати займатися фітнесом, почніть з малого. Щоранку виділяйте 5 хвилин на зарядку. Не намагайтеся відразу зробити 50 віджимань або присідань – для початку повторіть вправу 15 разів.



Спорт – запорука хорошого здоров'я / Фото pixabay

Вчіться розслаблятися

Навчіться відпочивати. Заплануйте десятихвилинну прогулянку, перерву на читання.

Вчіться новому

Вчитися ніколи не пізно і відкривати для себе нові захоплення. Адже нові навички можуть підвищити ваші шанси на роботу.



Нові знання ніколи не будуть зайвими / Фото pixabay

Робіть менше припущень

Песимістичні прогнози часто викликають тривогу. Почніть рік інакше: будьте відкриті новим можливостям, зберігайте гнучкість і вчіться адаптуватися, щоб досягти успіху.

У стрімко мінливому світі вміння пристосовуватися – незамінне.

Беріть відповідальність на себе

Як тільки приходить усвідомлення, що ви відповідаєте за власне щастя, життя починає грати фарбами. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. І не забувайте аналізувати власні дії – що з них корисно для вас, а що ні.



Лише ви є будівельником свого щастя / Фото pixabay

Дотримуйтесь розпорядку дня

Складайте план на кожен день і дотримуйтесь розпорядку – це перевірений спосіб досягти бажаних результатів. Присвячуйте 80% часу заняттям, які наближають вас до мети.

Хваліть себе за невеликі досягнення

Успіх – це марафон, а не спринт. Насолоджуйтесь своїм прогресом, аналізуйте невдачі, але не зациклюйтеся на них.



Навчіть себе хвалити навіть за найменші перемоги / Фото pixabay

Ставтеся серйозно до проблем зі сном

Якщо ви не висипаєтеся – змініть свої звички. Скоротіть споживання кофеїну, не вечеряйте перед сном.