Дуже часто ми живемо стереотипами, слухаємо когось, але при цьому розуміємо, що самі заганяємо себе у рамки, що потрібно щось робити, щоб змінити життя на краще, але боїмося та не переходимо до дій.

Ідеї 24 підготували поради, як допоможуть вам стати щасливими у 2021.

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1. Схвалення інших

Яка різниця, що про вас думають? Якщо ви щасливі від прийнятих вами рішень, то неважливо, що скажуть інші.

Слухати поради – будь ласка, але не дозволяйте іншим вирішувати, як вам жити.

2. Ваша упертість

Чим менше у вас впертості, тим більше ви відкриті для чогось нового. Подумайте, скільки всього ви можете пережити та відчути, якщо спробуєте зрозуміти та прийняти ще чиюсь думку, крім своєї.



Іноді варто прислухатися до чиєїсь думки / Фото pixabay

3. Багаж спогадів

Не варто тягнути за собою багаж спогадів, особливо про минулі відносини. Якщо ви сильно любили когось або думали, що любили, то підсвідомо будете порівнювати його з новою людиною, яка ні в чому не винна.

Заводячи нові відносини, позбувайтеся від старих. Не тільки в житті, але й у своїй голові.

4. Негатив

Думки та слова матеріалізуються. Тому міняйте свою життєву установку на "все буде добре". Немає нічого неможливого для людини, яка в це вірить.



Думайте лише про хороше, адже думки матеріалізуються / Фото pixabay

5. Не засуджуйте

Просто пам'ятайте: ви не були в їхній шкурі, навіть якщо вам здається, що були. У кожного в голові свої таргани, а в житті – свої обставини, тому зав'язуйте.

6. Не заздріть

Не дивіться на чуже життя, якого не знаєте. Ви навіть не уявляєте, про що думає ця людина. Може, коли вона пірнає в басейн свого приватного будинку, вона ненавидить себе або чогось боїться?



Заздрість не красить людей / Фото pixabay

7. Невпевненість

Немає причин сумніватися в собі. Якщо у вас є риси, які ви ненавидите, існує два шляхи: прийняти їх або змінити. Ви самі обираєте, ким вам бути.

8. Залежність від інших

Ніхто не заповнить порожнечу всередині вас. Ніхто не зробить вас самодостатнім, якщо ви незадоволені долею. Щоб розділити своє щастя з кимось іншим, треба спочатку стати щасливим самому. Тому навіть не сподівайтеся, що ваш успіх в чужих руках.

9. Гнів і образа

Гнів руйнує зсередини. Просто треба справлятися з ненавистю, образою і болем, які залишаються всередині. Пам'ятайте: той, хто злить, контролює вас.



Краще жартуйте, ніж гнівайтесь / Фото pixabay

10. Ідеальний партнер

Щоб бути щасливим, ви повинні любити людину всім серцем, відчувати себе легко і комфортно поряд з нею, а вона повинна сприймати вас таким, яким ви є. Збіглися хоча б перші два пункти – відмінно, ви знайшли те, що треба.

11. Надія на удачу

Не варто чекати, коли вам пощастить. Цінуйте своє життя і будьте вдячні за те, що у вас вже є.

12. Тотальний контроль

Іноді треба просто розслабитися і дозволити життю йти за течією. Ви не можете контролювати все і доведеться з цим змиритися. Інакше ви будете постійно нервувати, але в підсумку все одно нічого не зміните.

13. Ідеальне життя

Так само як немає ідеального партнера, немає ідеальної долі. Життя – це те, що ви в нього вкладаєте, тому якщо ви не готові серйозно працювати та докладати зусиль, значить, ви вирішили бути нещасним.



Ваше життя – у ваших руках / Фото pixabay

14. Очікування

Люди думають, що оточення має відповідати їхнім очікуванням. Це маячня. Ніхто нічого вам не винен, як і ви нічого не винні. Ніхто не має бути ввічливим, уважним, охайним, чесним, приємним у спілкуванні. Змиріться з цим і ваше сприйняття світу стане набагато приємнішим.