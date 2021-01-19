Как сделать 2021 полезным: 10 важных привычек
Наша жизнь состоит из привычек, которые помогают нам достичь поставленных целей в жизни. Конечно, 2020 год был непростым, но все в наших руках, чтобы сделать 2021 лучше.
Идеи 24 подготовили несколько простых, но действенных способов помочь себе в 2021 году.
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Делайте перерывы на работе
Не забывайте отдыхать в рабочее время. Вставайте, чтобы размяться каждые 45 минут.
Чтобы лучше работать, научитесь отдыхать / Фото pixabay
Меняйте жизнь постепенно
Хотите начать писать? Начните с 2 страниц в день. Хотите похудеть? Ешьте с меньшей тарелки.
Занимайтесь спортом
Если хотите начать заниматься фитнесом, начните с малого. Каждое утро выделяйте 5 минут на зарядку. Не пытайтесь сразу сделать 50 отжиманий или приседаний – для начала повторите упражнение 15 раз.
Спорт – залог хорошего здоровья / Фото pixabay
Учитесь расслабляться
Научитесь отдыхать. Запланируйте десятиминутную прогулку, перерыв на чтение.
Учитесь новому
Учиться никогда не поздно и открывать для себя новые увлечения. Ведь новые навыки могут повысить ваши шансы на работу.
Новые знания никогда не будут лишними / Фото pixabay
Делайте меньше предположений
Пессимистические прогнозы часто вызывают тревогу. Начните год иначе: будьте открыты новым возможностям, сохраняйте гибкость и учитесь адаптироваться, чтобы достичь успеха.
В стремительно меняющемся мире умение приспосабливаться – незаменимо.
Берите ответственность на себя
Как только приходит осознание, что вы отвечаете за собственное счастье, жизнь начинает играть красками. Сосредоточьтесь на том, что вы в силах контролировать. И не забывайте анализировать свои действия – что из них полезно для вас, а что нет.
Только вы являетесь строителем своего счастья / Фото pixabay
Соблюдайте распорядок дня
Составляйте план на каждый день и следуйте распорядку – это проверенный способ достичь желаемых результатов. Посвящайте 80% времени делам, которые приближают вас к цели.
Хвалите себя за небольшие достижения
Успех – это марафон, а не спринт. Наслаждайтесь своим прогрессом, анализируйте неудачи, но не зацикливайтесь на них.
Научите себя хвалить даже за малейшие победы / Фото pixabay
Относитесь серьезно к проблемам со сном
Если вы не высыпаетесь – измените свои привычки. Сократите потребление кофеина, не ужинайте перед сном.
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