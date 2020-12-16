Очень часто в компании с новыми знакомыми мы стесняемся, не знаем, что сказать и как лучше себя повести. Это нормально и очевидно. Однако даже с "новыми" людьми можно легко найти общий язык и подружиться.

Идеи 24 подготовили для вас подборку советов, благодаря которым у вас не будет неловких моментов после знакомства, ведь вы легко найдете контакт с кем-либо.

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1. Настроение

Для общения с "новыми" людьми очень важно иметь хорошее настроение и быть "на одной волне" с собеседником. Не бойтесь улыбаться (если это уместно), будьте искренними и "настоящими".

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2. Подготовка

Во избежание неловких пауз можете заранее подготовиться к разговору. Например, продумать темы, которые могут быть интересны и вам, и собеседнику. "Вечные" темы для разговоров: фильмы, сериалы, путешествия, книги, впечатления после концертов, спектаклей и тому подобное.

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3. Запрещенные вопросы

В общении с новыми знакомыми следует избегать некоторых тем. Например, не начинайте разговор о финансовом положении (стоимость автомобиля, жилья, размер заработной платы и т.п.), о личной жизни или о семейном положении, об особенностях внешности и здоровья и тому подобное.

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4. Будьте внимательны

Если ваш собеседник говорит, то слушайте его внимательно. Не стоит показывать, что вам что-то неинтересно и неважно. Лучше прослушайте и на основе услышанного формулируйте вопрос. Так вы покажете свою заинтересованность собеседником.

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5. Имя

Во время общения используйте имя вашего собеседника. Для вашего нового знакомого это будет приятно.

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6. Будьте на уровне с собеседником

Это значит, что вам не стоит стесняться и со всем соглашаться. Вы должны иметь свое мнение. Но не навязывайте его другим и не провоцируйте конфликтную ситуацию. Держите баланс.

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7. Говорите грамотно

Для того чтобы быть интересным собеседником, нужно постоянно совершенствоваться: тренировать дикцию, пополнять словарный запас, читать интересные книги или смотреть полезные программы.

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