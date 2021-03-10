Кожен з нас мріє про роботу, що приносить не лише гроші, а й задоволення. Однією з важливих умов для хорошої атмосфери в компанії є доброзичливе спілкування між колегами, ініціативність і водночас безконфліктність працівників. Від цього великою мірою залежить, наскільки ви будете ефективні, а отже, і конкурентоспроможні.

Якщо ви тільки вчитеся знаходити спільну мову з колегами, – от вам кілька фраз, які допоможуть налагодити контакт із оточенням. Будьте певні, ці банальні слова завоюють прихильність будь-якої, навіть не дуже товариської, людини.

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"Чи можу я допомогти?" / "Чим я можу допомогти?"

Часто відсутність нормального спілкування з колегами спричинена тим, що працівники не взаємодіють між собою, не хочуть занурюватися в проблеми інших та не поспішають за потреби допомогти.

Запропонувавши допомогу колезі, ви зробите крок назустріч, чим викличете довіру до себе. Це стане початком вашого спілкування.

Пропонуйте колегам свою допомогу / фото Money-v-zaym

"Розкажи, будь ласка, детальніше"

Щоб налагодити зв’язок зі співрозмовником, потрібно щиро цікавитися його життям, ставити доречні запитання й уважно слухати відповіді на них. Під час діалогу не відволікайтеся, адже колезі буде непрємно говорити в порожнечу.

"Я не зрозумів" / "Мені не зрозуміло"

Під час розмови не варто соромитися чи боятися свого незнання чогось. Якщо вам щось незрозуміло, скажіть про це прямо й попросіть пояснити. Ви не лише отримаєте потрібну інформацію, а й дасте співрозмовникові змогу відчути себе обізнанішим і потрібнішим.

Не бійтеся казати, що ви чогось не розумієте / фото Primgazeta

"Ви маєте рацію"

Ці слова слід використовувати не лише тоді, коли ви з кимось погоджуєтеся, а й тоді, коли аналізують вашу роботу. Без критики під час обговорення робочих моментів не обійтися, тож згода з колегою прискорить налагодження контакту між вами.

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"Чудова робота!"

Усім подобається, коли їм кажуть приємні слова й хвалять їхню роботу. Якщо ви розумієте, що ваш колега постарався, – щиро порадійте за нього й не скупіться на компліменти. Але до лестощів вдаватися не варто. Пам’ятайте: похвала має бути щирою.

"Яка чудова днина!"

Випромінюючи позитив, ви привернете до себе будь-кого. Відмовтеся від негативних думок та слів, насолоджуйтеся кожною миттю, радійте кожному дню. Хто захоче спілкуватися з людиною, яка завжди негативно налаштована?

Випромінюйте позитив / фото Freepik