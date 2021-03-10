Каждый из нас мечтает о работе, которая приносит не только деньги, но и удовольствие. Одним из важнейших условий благоприятной атмосферы в компании является доброжелательное общение с коллегами, инициативность и в то же время бесконфликтность сотрудников. От этого в большой степени зависит, насколько вы будете эффективны, а значит, и конкурентоспособны.

Если вы только учитесь находить общий язык с коллегами, предлагаем использовать несколько фраз, которые помогут наладить контакт. Будьте уверены, эти банальные слова завоюют расположение даже буки.

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"Могу я чем-то помочь?" / "Чем я могу помочь?"

Часто отсутствие нормального общения с коллегами вызвано тем, что работники не взаимодействуют между собой, не хотят погружаться в проблемы других и не спешат при необходимости прийти на помощь.

Предложив помощь коллеге, вы сделаете шаг навстречу, чем вызовете доверие к себе. Это положит начало вашему общению.

Предлагайте коллегам свою помощь / фото Money-v-zaym

"Расскажи, пожалуйста, подробнее"

Чтобы наладить связь с собеседником, искренне интересуйтесь его жизнью, задавайте уместные вопросы и внимательно слушайте ответы на них. Во время диалога не отвлекайтесь, ведь коллеге будет неприятно говорить в пустоту.

"Я не понял" / "Мне непонятно"

Во время беседы не следует стесняться или бояться. Если вам что-то непонятно, скажите об этом прямо и попросите объяснить. Вы не только получите нужную информацию, но и позволите собеседнику почувствовать себя более осведомленным и нужным.

Не бойтесь говорить, что вы чего-то не понимаете / фото Primgazeta

"Вы правы"

Эти слова следует использовать не только тогда, когда вы с кем-то согласны, но и тогда, когда анализируют вашу работу. Без критики при обсуждении рабочих моментов не обойтись, так что согласие с коллегой ускорит налаживание контакта между вами.

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"Прекрасная работа!"

Всем нравится, когда им говорят приятные слова и хвалят их работу. Если вы понимаете, что ваш коллега постарался, – искренне порадуйтесь за него и не скупитесь на комплименты. Но к лести прибегать не стоит. Помните: похвала должна быть искренней.

"Какой прекрасный день!"

Излучая позитив, вы расположите к себе любого человека. Откажитесь от негативных мыслей и выражений, наслаждайтесь каждым мгновением, радуйтесь каждому дню. Кто захочет общаться с человеком, который всегда негативно настроен?

Излучайте позитив / фото Freepik