Найважливішим рішенням на початку розвитку бізнесу є налагодження партнерських стосунків. Від цього більшою мірою залежить увесь успіх вашої справи. Деякі бізнесмени-партнери доповнюють один одного, розвиваючи таким чином бізнес, а деякі навпаки – конкурують між собою і доводять компанії до краху.

Ми вам розповімо, як будувати бізнес з партнерами так, щоб досягти успіху і збільшити прибуток компанії. Вам не доведеться робити щось аж надможливе. Ви просто повинні знати три фактори, які допоможуть розвивати ваш партнерський бізнес.

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Однакові цінності

Партнерський бізнес розвиватиметься в правильному напрямку лише тоді, коли у власників та керівників будуть однакові або хоча б схожі цінності. Це стосується також цілей та пріоритетів під час розвитку компанії. Для досягнення успіху усі партнери повинні разом домовлятися про плани розвитку компанії, про інвестиції, про рекламу тощо.

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Погоджений механізм прийняття рішень

Незалежно від того, скільки партнерів керує компанією, завжди має бути одна відповідальна людина, яка й прийматиме остаточне рішення. Проте в ідеалі в кожній партнерській компанії повинен бути налагоджений механізм прийняття рішень, який подобається та підходить усім партнерам.

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Зафіксовані домовленості

Під час розвитку бізнесу з партнерами обов'язково потрібно фіксувати всі ваші домовленості. В ідеалі усі домовленості мають бути не усними, а чітко прописаними та погодженими з усіма партнерами. Мова йде про звичайний договір бізнес-партнерства або статут компанії. Такі елементарні речі допоможуть уникнути ряду неприємностей та суперечок. Це значно вплине на розвиток компанії.

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