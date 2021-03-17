Головний секрет успіху під час пошуку роботи своєї мрії – використовувати чарівну формулу, яка схожа на те, як ми плануємо поїздки та подорожі. Потрібно визначити, чого ми хочемо саме зараз, куди можна вирушити, і що потрібно зробити, щоб туди потрапити.

Тому знайдіть у собі сили та пройдіть кілька кроків на шляху до мрії, адже ви цього заслуговуєте!

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Пізнайте себе

Вийдіть із зони комфорту. Адже, якщо ваша робота не відбиває ваш внутрішній світ і ваші цінності, не дає вам розкритися як особистості, то ви завжди будете себе почувати на робочому місці не у своїй тарілці.



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Не хвилюйтеся

Захисна реакція підсвідомості – побоюватися всього нового. Ставтеся до зміни роботи як до цікавої пригоди. Уявіть, що вас чекає щось чарівне, містичне і ставтеся до цього як до пригоди.



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Задоволення

Візьміть аркуш паперу, ручку і запишіть все, що приносить вам задоволення. Це можуть бути хобі, стосунки, якісь події, одним словом, все, що приносить задоволення і робить вас щасливими. А тепер обведіть те, що може стосуватися вашої роботи. Визначте, що вас робить щасливим та що ви хочете зробити.



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Ідея роботи

Ви визначили, які ваші цінності та що приносить вам в цьому житті задоволення. Тепер подумайте, що з цього може мати практичне значення для вашої нової роботи. Придумайте ідею для нової роботи.



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Бачення роботи

Коли ви знайшли ідею, опишіть своє бачення цієї роботи. Напишіть, яким ви бачите ваш робочий процес, витрати, доходи, взаємодія з іншими людьми.



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Складіть план

Подумайте, які практичні дії ви повинні зробити для того, щоб почати виконувати задумане? Складіть список речей, які потрібно зробити для початку і поступово, день за днем втілюйте їх в життя.



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Відкрийтеся

Не бійтеся просити допомоги та підтримки. Діліться своїми думками та радощами з людьми, які вас підтримують.



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